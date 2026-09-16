Уцененный товар Йогуртница Kitfort КТ-6038 хорошее состояние, 710299
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Йогуртницы
Причина уценки
витринный образец (скол на нижней части корпуса, нет оригинальной коробки)
Мощность, Вт
20
Объем каждой емкости, мл
180
Общий объем, мл
720
Материал емкостей
стекло
Цвет
белый
Дисплей
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%657 руб. 2 190 руб.
В наличии
Код товара: 710299
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
657 руб. -70%
2 190 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Йогуртницы
Причина уценки
витринный образец (скол на нижней части корпуса, нет оригинальной коробки)
Мощность, Вт
20
Объем каждой емкости, мл
180
Общий объем, мл
720
Материал емкостей
стекло
Цвет
белый
Дисплей
да
Таймер
да
Габаритные размеры
350 х 125 х 135 мм
Размеры в упаковке, см
36х14х13
Вес, кг.
1.2
Описание товара Уцененный товар Йогуртница Kitfort КТ-6038 хорошее состояние
- Мощность 20 Вт
- Управление электронное
- Материал корпуса пластик
- Материал баночек стекло
- Ёмкость баночки 200 мл
- Полезная ёмкость баночки 180 мл
- Длина шнура 1,2 м
- Размер устройства 350 х 125 х 135 мм
Комплектность: йогуртница, баночки с крышками 4шт
Причина уценки: витринный образец (скол на нижней части корпуса, нет оригинальной коробки)
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры
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Бренд
Тип товара
Йогуртницы
Причина уценки
витринный образец (скол на нижней части корпуса, нет оригинальной коробки)
Мощность, Вт
20
Объем каждой емкости, мл
180
Общий объем, мл
720
Материал емкостей
стекло
Цвет
белый
Дисплей
да
Таймер
да
Габаритные размеры
350 х 125 х 135 мм
- Мощность 20 Вт
- Управление электронное
- Материал корпуса пластик
- Материал баночек стекло
- Ёмкость баночки 200 мл
- Полезная ёмкость баночки 180 мл
- Длина шнура 1,2 м
- Размер устройства 350 х 125 х 135 мм
Комплектность: йогуртница, баночки с крышками 4шт
Причина уценки: витринный образец (скол на нижней части корпуса, нет оригинальной коробки)
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры
Уцененный товар Йогуртница Kitfort КТ-6038 хорошее состояние - по цене 657 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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