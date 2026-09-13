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Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001)

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Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001) - фото 1
Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001) - фото 2
Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001) - фото 3
Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001) - фото 4
Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001) - фото 5
Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001) - фото 6
Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001) - фото 7
Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001) - фото 8
Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001) - фото 9
Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Производительность, л/мин
30
Длина воздушного шланга, м
0.2
Тип манометра
цифровой
Максимальное давление, атм
2.8
  • Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001) - фото 1
  • Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001) - фото 2
  • Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001) - фото 3
  • Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001) - фото 4
  • Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001) - фото 5
  • Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001) - фото 6
  • Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001) - фото 7
  • Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001) - фото 8
  • Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001) - фото 9
  • Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710183
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Характеристики

Бренд
Baseus
Производительность, л/мин
30
Длина воздушного шланга, м
0.2
Тип манометра
цифровой
Максимальное давление, атм
2.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х8
Вес, кг.
1.12

Описание товара Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001)

Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001)

Отзывы о товаре Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Производительность, л/мин
30
Длина воздушного шланга, м
0.2
Тип манометра
цифровой
Максимальное давление, атм
2.8
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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