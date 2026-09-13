Осветитель светодиодный Falcon Eyes Retro 100R
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Характеристики
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
рефлектор, рассеиватель и рукоятка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
100
Освещенность, люкс
2870
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2700K до 6500K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709880
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
рефлектор, рассеиватель и рукоятка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
100
Освещенность, люкс
2870
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2700K до 6500K
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х13
Вес, кг.
1.4
Описание товара Осветитель светодиодный Falcon Eyes Retro 100R
Компактная светодиодная подсветка Falcon Eyes сочетает в себе лёгкость — всего 0,8 кг — и мощную световую отдачу в 100 Вт, что обеспечивает внушительную освещенность до 2870 лк. Благодаря плавной регулировке яркости в диапазоне от 0% до 100% вы легко создадите идеальную атмосферу под любые задачи: от предметной фотосъёмки до видеосъёмки в домашних условиях. Универсальное резьбовое крепление 1/4 и байонет Bowens позволяют быстро установить осветитель на разные стойки и аксессуары. Выбирайте яркость и комфорт, выбирайте надёжность Falcon.
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Теги товара: светодиодные led
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Бренд
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
рефлектор, рассеиватель и рукоятка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
100
Освещенность, люкс
2870
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2700K до 6500K
Страна производитель
Китай
Компактная светодиодная подсветка Falcon Eyes сочетает в себе лёгкость — всего 0,8 кг — и мощную световую отдачу в 100 Вт, что обеспечивает внушительную освещенность до 2870 лк. Благодаря плавной регулировке яркости в диапазоне от 0% до 100% вы легко создадите идеальную атмосферу под любые задачи: от предметной фотосъёмки до видеосъёмки в домашних условиях. Универсальное резьбовое крепление 1/4 и байонет Bowens позволяют быстро установить осветитель на разные стойки и аксессуары. Выбирайте яркость и комфорт, выбирайте надёжность Falcon.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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