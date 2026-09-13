Осветитель светодиодный Falcon Eyes Retro 60R
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Характеристики
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
рукоятка, кабель (USB Type-C), инструкция, рефлектор (mini-Bowens), диффузор (силиконовый)
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
60
Освещенность, люкс
2280
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2700K до 6500K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709861
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
рукоятка, кабель (USB Type-C), инструкция, рефлектор (mini-Bowens), диффузор (силиконовый)
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
60
Освещенность, люкс
2280
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2700K до 6500K
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х13
Вес, кг.
1.2
Описание товара Осветитель светодиодный Falcon Eyes Retro 60R
Компактная светодиодная подсветка Falcon Eyes весом всего 0,6 кг отлично впишется даже в мобильную студию. С мощностью 60 Вт вы получите яркое освещение — 2280 люкс обеспечивают насыщенность и чёткость каждому кадру. Гибкий диапазон регулировки яркости от 0% до 100% позволяет точно адаптировать свет под любые задачи. Байонет Bowens открывает широкие возможности для использования популярных аксессуаров, а стандартное резьбовое крепление 1/4 дюйма делает установку лёгкой и быстрой. Выбирайте надёжное решение для фотосъёмки и видеопроизводства, если цените универсальность и практичность.
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Теги товара: светодиодные led
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Бренд
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
рукоятка, кабель (USB Type-C), инструкция, рефлектор (mini-Bowens), диффузор (силиконовый)
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
60
Освещенность, люкс
2280
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2700K до 6500K
Страна производитель
Китай
Компактная светодиодная подсветка Falcon Eyes весом всего 0,6 кг отлично впишется даже в мобильную студию. С мощностью 60 Вт вы получите яркое освещение — 2280 люкс обеспечивают насыщенность и чёткость каждому кадру. Гибкий диапазон регулировки яркости от 0% до 100% позволяет точно адаптировать свет под любые задачи. Байонет Bowens открывает широкие возможности для использования популярных аксессуаров, а стандартное резьбовое крепление 1/4 дюйма делает установку лёгкой и быстрой. Выбирайте надёжное решение для фотосъёмки и видеопроизводства, если цените универсальность и практичность.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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