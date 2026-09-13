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Монтажный комплект рельс 2U для 19" стойки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монтажный комплект рельс 2U для 19" стойки

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Монтажный комплект рельс 2U для 19&quot; стойки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монтажный комплект
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707673
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Монтажный комплект
Макс. нагрузка
95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х10х10
Вес, кг.
5

Описание товара Монтажный комплект рельс 2U для 19" стойки

Монтажный комплект рельс 2U для установки ИБП RT 1-3 кВА в 19 стойки. Нагрузочная способность до 95 кг позволяет использовать с любым ИБП или батарейным блоком в телекоммуникационное стойке. Регулируются по длине для любой глубины стойки от 500 до 800 мм. В комплект входят крепежные элементы.

Отзывы о товаре Монтажный комплект рельс 2U для 19" стойки




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Монтажный комплект
Макс. нагрузка
95
Страна производитель
Китай
Описание
Монтажный комплект рельс 2U для установки ИБП RT 1-3 кВА в 19 стойки. Нагрузочная способность до 95 кг позволяет использовать с любым ИБП или батарейным блоком в телекоммуникационное стойке. Регулируются по длине для любой глубины стойки от 500 до 800 мм. В комплект входят крепежные элементы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монтажный комплект рельс 2U для 19" стойки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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