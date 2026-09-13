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Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Red

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Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Red - фото 1
Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Red - фото 2
Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Red - фото 3
Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Red - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
2500
  • Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Red - фото 1
  • Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Red - фото 2
  • Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Red - фото 3
  • Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Red - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707572
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Характеристики

Бренд
nokia
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
16
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
нет
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
2500
Габариты
52.9х130х14.8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х6
Вес, г.
220

Описание товара Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Red

Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.

Отзывы о товаре Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Red




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Характеристики
Бренд
nokia
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
16
Слот для карты памяти
да
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
нет
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
2500
Габариты
52.9х130х14.8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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