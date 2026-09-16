Уцененный товар Кофемолка Bosch TSM6A013B хорошее состояние, 707538
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%1 730 руб. 2 370 руб.
В наличии
Код товара: 707538
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 730 руб. -27%
2 370 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
21х9х9
Вес, г.
700
Описание товара Уцененный товар Кофемолка Bosch TSM6A013B хорошее состояние
Характеристики:
- Система помола: ротационный нож
- Мощность: 180 Вт
- Вместимость: 75 г
- Производительность: 0.15 кг/мин
- Функции: помол специй
- Материал корпуса: пластик
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка)
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Характеристики:
- Система помола: ротационный нож
- Мощность: 180 Вт
- Вместимость: 75 г
- Производительность: 0.15 кг/мин
- Функции: помол специй
- Материал корпуса: пластик
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка)
Уцененный товар Кофемолка Bosch TSM6A013B хорошее состояние - купить по цене 1730 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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