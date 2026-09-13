Электробритва Philips X3003/00
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Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707466
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мужские электробритвы
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Количество элементов питания
1
Комплектация
бритва, защитная крышка, щеточка для очистки, шнур USB, документация, упаковка
Питание
автономное
Система бритья
роторная
Страна производства
Россия
Тип элементов питания
Ni-MH
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х8
Вес, г.
500
Описание товара Электробритва Philips X3003/00
Электробритва Philips X3003/00 поддерживает как сухое, так и влажное бритье, благодаря чему ее можно использовать обладателям чувствительной кожи. В конструкции устройства предусмотрены три бритвенные секции на плавающей головке, которая обеспечит тщательное удаление щетины в труднодоступных местах за один проход. Электробритва Philips X3003/00 обладает влагозащищенной конструкцией, благодаря которой ее головку можно очистить от волосков под струей воды. Для уверенного хвата даже влажной рукой имеется нескользящая вставка на рукоятке.
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Теги товара: роторные, аккумуляторные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Мужские электробритвы
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Количество элементов питания
1
Комплектация
бритва, защитная крышка, щеточка для очистки, шнур USB, документация, упаковка
Питание
автономное
Система бритья
роторная
Страна производства
Россия
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Тип элементов питания
Ni-MH
Страна производитель
Китай
Электробритва Philips X3003/00 поддерживает как сухое, так и влажное бритье, благодаря чему ее можно использовать обладателям чувствительной кожи. В конструкции устройства предусмотрены три бритвенные секции на плавающей головке, которая обеспечит тщательное удаление щетины в труднодоступных местах за один проход. Электробритва Philips X3003/00 обладает влагозащищенной конструкцией, благодаря которой ее головку можно очистить от волосков под струей воды. Для уверенного хвата даже влажной рукой имеется нескользящая вставка на рукоятке.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные, аккумуляторные
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные, аккумуляторные
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