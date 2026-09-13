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Электробритва Philips X3003/00 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электробритва Philips X3003/00

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Электробритва Philips X3003/00 - фото 1
Электробритва Philips X3003/00 - фото 2
Электробритва Philips X3003/00 - фото 3
Электробритва Philips X3003/00 - фото 4
Электробритва Philips X3003/00 - фото 5
Электробритва Philips X3003/00 - фото 6
Электробритва Philips X3003/00 - фото 7
Электробритва Philips X3003/00 - фото 8
Электробритва Philips X3003/00 - фото 9
Электробритва Philips X3003/00 - фото 10
Электробритва Philips X3003/00 - фото 11
Электробритва Philips X3003/00 - фото 12
Электробритва Philips X3003/00 - фото 13
Электробритва Philips X3003/00 - фото 14
Электробритва Philips X3003/00 - фото 15
Электробритва Philips X3003/00 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
  • Электробритва Philips X3003/00 - фото 1
  • Электробритва Philips X3003/00 - фото 2
  • Электробритва Philips X3003/00 - фото 3
  • Электробритва Philips X3003/00 - фото 4
  • Электробритва Philips X3003/00 - фото 5
  • Электробритва Philips X3003/00 - фото 6
  • Электробритва Philips X3003/00 - фото 7
  • Электробритва Philips X3003/00 - фото 8
  • Электробритва Philips X3003/00 - фото 9
  • Электробритва Philips X3003/00 - фото 10
  • Электробритва Philips X3003/00 - фото 11
  • Электробритва Philips X3003/00 - фото 12
  • Электробритва Philips X3003/00 - фото 13
  • Электробритва Philips X3003/00 - фото 14
  • Электробритва Philips X3003/00 - фото 15
  • Электробритва Philips X3003/00 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707466
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Мужские электробритвы
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Количество элементов питания
1
Комплектация
бритва, защитная крышка, щеточка для очистки, шнур USB, документация, упаковка
Питание
автономное
Система бритья
роторная
Страна производства
Россия
Тип элементов питания
Ni-MH
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х8
Вес, г.
500

Описание товара Электробритва Philips X3003/00

Электробритва Philips X3003/00 поддерживает как сухое, так и влажное бритье, благодаря чему ее можно использовать обладателям чувствительной кожи. В конструкции устройства предусмотрены три бритвенные секции на плавающей головке, которая обеспечит тщательное удаление щетины в труднодоступных местах за один проход. Электробритва Philips X3003/00 обладает влагозащищенной конструкцией, благодаря которой ее головку можно очистить от волосков под струей воды. Для уверенного хвата даже влажной рукой имеется нескользящая вставка на рукоятке.

Отзывы о товаре Электробритва Philips X3003/00




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Мужские электробритвы
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Количество элементов питания
1
Комплектация
бритва, защитная крышка, щеточка для очистки, шнур USB, документация, упаковка
Питание
автономное
Система бритья
роторная
Страна производства
Россия
Развернуть
Тип элементов питания
Ni-MH
Страна производитель
Китай
Описание
Электробритва Philips X3003/00 поддерживает как сухое, так и влажное бритье, благодаря чему ее можно использовать обладателям чувствительной кожи. В конструкции устройства предусмотрены три бритвенные секции на плавающей головке, которая обеспечит тщательное удаление щетины в труднодоступных местах за один проход. Электробритва Philips X3003/00 обладает влагозащищенной конструкцией, благодаря которой ее головку можно очистить от волосков под струей воды. Для уверенного хвата даже влажной рукой имеется нескользящая вставка на рукоятке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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