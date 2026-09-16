Уцененный товар Душевой гарнитур Kludi FIZZ 6764005-00 хорошее состояние, 706596
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
Причина уценки
потертости, повреждена упаковка
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Высота душевой штанги
91.5 см
Кол-во режимов ручного душа
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%12 344 руб. 41 146 руб.
В наличии
Код товара: 706596
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 344 руб. -70%
41 146 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевой гарнитур
Причина уценки
потертости, повреждена упаковка
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Высота душевой штанги
91.5 см
Кол-во режимов ручного душа
1
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1х0.18х0.09
Вес, кг.
1.38
Описание товара Уцененный товар Душевой гарнитур Kludi FIZZ 6764005-00 хорошее состояние
Комплектность: коробка, лейка, штанга, шланг, крепеж
Причина уценки: потертости, повреждена упаковка
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Душевой гарнитур
Причина уценки
потертости, повреждена упаковка
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Высота душевой штанги
91.5 см
Кол-во режимов ручного душа
1
Страна производитель
Германия
Комплектность: коробка, лейка, штанга, шланг, крепеж
Причина уценки: потертости, повреждена упаковка
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Уцененный товар Душевой гарнитур Kludi FIZZ 6764005-00 хорошее состояние - стоимость товара 12344 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Душевой гарнитур Kludi FIZZ 6764005-00 хорошее состояние