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Уцененный товар Душевой гарнитур Kludi FIZZ 6764005-00 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 706596
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Уцененный товар Душевой гарнитур Kludi FIZZ 6764005-00 хорошее состояние, 706596

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Уценка
Душевой гарнитур Kludi FIZZ 6764005-00 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Душевой гарнитур Kludi FIZZ 6764005-00 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Душевой гарнитур Kludi FIZZ 6764005-00 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Душевой гарнитур Kludi FIZZ 6764005-00 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
Причина уценки
потертости, повреждена упаковка
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Высота душевой штанги
91.5 см
Кол-во режимов ручного душа
1
  • Душевой гарнитур Kludi FIZZ 6764005-00 хорошее состояние - фото 1
  • Душевой гарнитур Kludi FIZZ 6764005-00 хорошее состояние - фото 2
  • Душевой гарнитур Kludi FIZZ 6764005-00 хорошее состояние - фото 3
  • Душевой гарнитур Kludi FIZZ 6764005-00 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
12 344 руб.  41 146 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706596
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевой гарнитур Kludi FIZZ 6764005-00 хорошее состояние
12 344 руб. -70%
41 146 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kludi
Тип товара
Душевой гарнитур
Причина уценки
потертости, повреждена упаковка
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Высота душевой штанги
91.5 см
Кол-во режимов ручного душа
1
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1х0.18х0.09
Вес, кг.
1.38

Описание товара Уцененный товар Душевой гарнитур Kludi FIZZ 6764005-00 хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, лейка, штанга, шланг, крепеж
Причина уценки: потертости, повреждена упаковка

Отзывы о товаре Уцененный товар Душевой гарнитур Kludi FIZZ 6764005-00 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Kludi
Тип товара
Душевой гарнитур
Причина уценки
потертости, повреждена упаковка
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Высота душевой штанги
91.5 см
Кол-во режимов ручного душа
1
Страна производитель
Германия
Описание
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, лейка, штанга, шланг, крепеж
Причина уценки: потертости, повреждена упаковка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Душевой гарнитур Kludi FIZZ 6764005-00 хорошее состояние - стоимость товара 12344 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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