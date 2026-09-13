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Измельчитель отходов WSS 750 V цвет: винный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Измельчитель отходов WSS 750 V цвет: винный

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Измельчитель отходов WSS 750 V цвет: винный - фото 1
Измельчитель отходов WSS 750 V цвет: винный - фото 2
Измельчитель отходов WSS 750 V цвет: винный - фото 3
Измельчитель отходов WSS 750 V цвет: винный - фото 4
Измельчитель отходов WSS 750 V цвет: винный - фото 5
Измельчитель отходов WSS 750 V цвет: винный - фото 6
Измельчитель отходов WSS 750 V цвет: винный - фото 7
Измельчитель отходов WSS 750 V цвет: винный - фото 8
Измельчитель отходов WSS 750 V цвет: винный - фото 9
Измельчитель отходов WSS 750 V цвет: винный - фото 10
Измельчитель отходов WSS 750 V цвет: винный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчитель отходов
  • Измельчитель отходов WSS 750 V цвет: винный - фото 1
  • Измельчитель отходов WSS 750 V цвет: винный - фото 2
  • Измельчитель отходов WSS 750 V цвет: винный - фото 3
  • Измельчитель отходов WSS 750 V цвет: винный - фото 4
  • Измельчитель отходов WSS 750 V цвет: винный - фото 5
  • Измельчитель отходов WSS 750 V цвет: винный - фото 6
  • Измельчитель отходов WSS 750 V цвет: винный - фото 7
  • Измельчитель отходов WSS 750 V цвет: винный - фото 8
  • Измельчитель отходов WSS 750 V цвет: винный - фото 9
  • Измельчитель отходов WSS 750 V цвет: винный - фото 10
  • Измельчитель отходов WSS 750 V цвет: винный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705601
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Измельчитель отходов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х18х17
Вес, кг.
3.9

Описание товара Измельчитель отходов WSS 750 V цвет: винный

Измельчитель пищевых отходов бытовой Kuppersberg WSS 750 V — это современное устройство для эффективной переработки пищевых отходов. Модель оснащена мощным двигателем DC с мощностью 750 Вт и способна работать на пяти ступенях измельчения, что обеспечивает качественное измельчение различных видов отходов.

Отзывы о товаре Измельчитель отходов WSS 750 V цвет: винный




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Измельчитель отходов
Страна производитель
Китай
Описание
Измельчитель пищевых отходов бытовой Kuppersberg WSS 750 V — это современное устройство для эффективной переработки пищевых отходов. Модель оснащена мощным двигателем DC с мощностью 750 Вт и способна работать на пяти ступенях измельчения, что обеспечивает качественное измельчение различных видов отходов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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