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Мобильный телефон Nokia 3210 4G (TA-1618) DS Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон Nokia 3210 4G (TA-1618) DS Black

34 Отзывы
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Мобильный телефон Nokia 3210 4G (TA-1618) DS Black - фото 1
Мобильный телефон Nokia 3210 4G (TA-1618) DS Black - фото 2
Мобильный телефон Nokia 3210 4G (TA-1618) DS Black - фото 3
Мобильный телефон Nokia 3210 4G (TA-1618) DS Black - фото 4
Мобильный телефон Nokia 3210 4G (TA-1618) DS Black - фото 5
Мобильный телефон Nokia 3210 4G (TA-1618) DS Black - фото 6
Мобильный телефон Nokia 3210 4G (TA-1618) DS Black - фото 7
Мобильный телефон Nokia 3210 4G (TA-1618) DS Black - фото 8
Мобильный телефон Nokia 3210 4G (TA-1618) DS Black - фото 9
Мобильный телефон Nokia 3210 4G (TA-1618) DS Black - фото 10
Мобильный телефон Nokia 3210 4G (TA-1618) DS Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G, 4G
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Емкость аккумулятора
1450
  • Мобильный телефон Nokia 3210 4G (TA-1618) DS Black - фото 1
  • Мобильный телефон Nokia 3210 4G (TA-1618) DS Black - фото 2
  • Мобильный телефон Nokia 3210 4G (TA-1618) DS Black - фото 3
  • Мобильный телефон Nokia 3210 4G (TA-1618) DS Black - фото 4
  • Мобильный телефон Nokia 3210 4G (TA-1618) DS Black - фото 5
  • Мобильный телефон Nokia 3210 4G (TA-1618) DS Black - фото 6
  • Мобильный телефон Nokia 3210 4G (TA-1618) DS Black - фото 7
  • Мобильный телефон Nokia 3210 4G (TA-1618) DS Black - фото 8
  • Мобильный телефон Nokia 3210 4G (TA-1618) DS Black - фото 9
  • Мобильный телефон Nokia 3210 4G (TA-1618) DS Black - фото 10
  • Мобильный телефон Nokia 3210 4G (TA-1618) DS Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705131
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Характеристики

Бренд
nokia
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G, 4G
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Встроенная память (мб)
128
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера, МП
Да
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1450
Габариты
122x52x13.1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х6
Вес, г.
190

Описание товара Мобильный телефон Nokia 3210 4G (TA-1618) DS Black

Давайте вспомним 2000-е годы, когда общение было более значимым, чем количество лайков и репостов. В настоящее время возвращается легендарный телефон с улучшенной батареей и дизайном. И, конечно же, он оснащён Змейкой. Возвращение Nokia 3210 - это воплощение ностальгии.

Отзывы о товаре Мобильный телефон Nokia 3210 4G (TA-1618) DS Black

Источник: Яндекс Маркет
18.06.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный аппарат
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Никита

Достоинства:


Комментарий:
Кривые шрифты, есть баги ОС, но пользоваться можно. И конечно 75$ он не стоит.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Людмила Р.

Достоинства:


Комментарий:
полет нормальный, непривычно но все работает
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Максим И.

Достоинства:


Комментарий:
супер
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал ребенку в школу. Все отлично
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
качественный телефон.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
так то работает норм. из недостатков: ооочень неудобно сделан просмотр смс
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
ууух, огонь. суперкомпактная звонилка. даже удивлен функционалу, даже шортсы работают на ютубе. прям восторг, прикоснулся к исторической модели в ее современной реинкарнации. ну и доя коллекции тоже пойдет, вероятно один из последних культовых телефонов под брендом нокиа.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Иван А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар, супер, за эти деньги. Заряд держит долго, звучит чисто и громко. для звонили 5++++++++++
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Татьяна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Качество звука/голоса хорошее
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Arslan

Достоинства:


Комментарий:
Топовый аппарат! приятно держать в руках. Качество сборки на высшем уровне
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Нет записной книжки
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает!
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
покупатель п.

Достоинства:


Комментарий:
минус звезда за то, что это не та уже Нокиа, не та!
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Светлана Дергачёва

Достоинства:


Комментарий:
Купила для пожилой мамы на смену похожего, хороший телефон в своей ценовой категории. Меню интуитивно понятное, покупкой довольна. В эксплуатации месяц.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень не хватает инструкции пользователя для - пожилому человеку очень сложно самостоятельно разобраться с телефоном.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Мадина Х.

Достоинства:


Комментарий:
классный кнопочный телефон
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная сборка,удобная эргономика,немного сырое п.о.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Галина Л.

Достоинства:


Комментарий:
телефон-огонь
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Святослав В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон! Громкий динамик, мелодии громко играют.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
как назад в прошлое путешествие) старая добрая нокла)
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
Супер спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
купили сыну,ему понравился,все как описано в характеристиках
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
Оправдал ожидания. Добротный, понятный.
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2024
Хусниддин Д.

Достоинства:


Комментарий:
вроде нормальный телефон звонилка и экран такой нормальный
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Александр Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кнопочный телефон! Но интернет в нем лишнее конечно
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
приятный телефон
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2024
Андрей И.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон компактный, удобный, практичный. Товаром очень доволен. Подходит зарядка от HUAWEI. Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень нравится не то что был
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2024
Ван-Бин П.

Достоинства:


Комментарий:
Наконец-то USB-C!!! Кнопки не просвечивают. Звук не хрипит. Экран \"рыбий глаз\". Фонарик слабоват. Меняю кнопочные Нокии раз в год - полтора, эта пожалуй лучшая.
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2024
Денис

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка конечно замореченная ))) По телефону ну непривычен, трудно открыть заднею крышку поскольку нет место где можно подцепить. В комплекте есть ещё наушники помимо зарядки. Карту памяти тоже непривычно вставлять ))) мелкая прорезь не сразу заметишь справа возле сим карты. Календарь начало недели с Воскресенья и изменить нельзя ))) Если день недели понедельник, то на экране буква Пэ не помещается ))) Кстати, радио играет без наушников сразу через динамик и ещё фонарик можно включить долгим нажатием кнопки Вверх. Короче сборка телефона с сюрпризами, удешевили всё что можно, упростили дизайн, аж входы наушников и питания ни как не обозначены т.е. нет привычных разметок ))) Это уже не та Nokia и собирают её ещё те азиаты )))
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2024
Владислав Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная звонилка. Все полезные функции есть. Брал из за наличия type C и 4G. Если нужна память телефона советую.сразу докупить microSD, т к ее там 11 Мб
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2024
Виталий

Достоинства:


Комментарий:
Наиболее приемлемый вариант среди современных моделей для любителей кнопочных телефонов. Достаточно высокая цена.
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2024
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон! Кнопки русифицированные.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
nokia
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G, 4G
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Встроенная память (мб)
128
Слот для карты памяти
да
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
32
Камера, МП
Да
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1450
Габариты
122x52x13.1 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Давайте вспомним 2000-е годы, когда общение было более значимым, чем количество лайков и репостов. В настоящее время возвращается легендарный телефон с улучшенной батареей и дизайном. И, конечно же, он оснащён Змейкой. Возвращение Nokia 3210 - это воплощение ностальгии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный аппарат
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Никита

Достоинства:


Комментарий:
Кривые шрифты, есть баги ОС, но пользоваться можно. И конечно 75$ он не стоит.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Людмила Р.

Достоинства:


Комментарий:
полет нормальный, непривычно но все работает
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Максим И.

Достоинства:


Комментарий:
супер
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал ребенку в школу. Все отлично
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
качественный телефон.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
так то работает норм. из недостатков: ооочень неудобно сделан просмотр смс
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
ууух, огонь. суперкомпактная звонилка. даже удивлен функционалу, даже шортсы работают на ютубе. прям восторг, прикоснулся к исторической модели в ее современной реинкарнации. ну и доя коллекции тоже пойдет, вероятно один из последних культовых телефонов под брендом нокиа.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Иван А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар, супер, за эти деньги. Заряд держит долго, звучит чисто и громко. для звонили 5++++++++++
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Татьяна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Качество звука/голоса хорошее
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Arslan

Достоинства:


Комментарий:
Топовый аппарат! приятно держать в руках. Качество сборки на высшем уровне
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Нет записной книжки
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает!
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
покупатель п.

Достоинства:


Комментарий:
минус звезда за то, что это не та уже Нокиа, не та!
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Светлана Дергачёва

Достоинства:


Комментарий:
Купила для пожилой мамы на смену похожего, хороший телефон в своей ценовой категории. Меню интуитивно понятное, покупкой довольна. В эксплуатации месяц.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень не хватает инструкции пользователя для - пожилому человеку очень сложно самостоятельно разобраться с телефоном.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Мадина Х.

Достоинства:


Комментарий:
классный кнопочный телефон
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная сборка,удобная эргономика,немного сырое п.о.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Галина Л.

Достоинства:


Комментарий:
телефон-огонь
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Святослав В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон! Громкий динамик, мелодии громко играют.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
как назад в прошлое путешествие) старая добрая нокла)
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
Супер спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
купили сыну,ему понравился,все как описано в характеристиках
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
Оправдал ожидания. Добротный, понятный.
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2024
Хусниддин Д.

Достоинства:


Комментарий:
вроде нормальный телефон звонилка и экран такой нормальный
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Александр Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кнопочный телефон! Но интернет в нем лишнее конечно
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
приятный телефон
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2024
Андрей И.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон компактный, удобный, практичный. Товаром очень доволен. Подходит зарядка от HUAWEI. Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень нравится не то что был
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2024
Ван-Бин П.

Достоинства:


Комментарий:
Наконец-то USB-C!!! Кнопки не просвечивают. Звук не хрипит. Экран \"рыбий глаз\". Фонарик слабоват. Меняю кнопочные Нокии раз в год - полтора, эта пожалуй лучшая.
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2024
Денис

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка конечно замореченная ))) По телефону ну непривычен, трудно открыть заднею крышку поскольку нет место где можно подцепить. В комплекте есть ещё наушники помимо зарядки. Карту памяти тоже непривычно вставлять ))) мелкая прорезь не сразу заметишь справа возле сим карты. Календарь начало недели с Воскресенья и изменить нельзя ))) Если день недели понедельник, то на экране буква Пэ не помещается ))) Кстати, радио играет без наушников сразу через динамик и ещё фонарик можно включить долгим нажатием кнопки Вверх. Короче сборка телефона с сюрпризами, удешевили всё что можно, упростили дизайн, аж входы наушников и питания ни как не обозначены т.е. нет привычных разметок ))) Это уже не та Nokia и собирают её ещё те азиаты )))
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2024
Владислав Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная звонилка. Все полезные функции есть. Брал из за наличия type C и 4G. Если нужна память телефона советую.сразу докупить microSD, т к ее там 11 Мб
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2024
Виталий

Достоинства:


Комментарий:
Наиболее приемлемый вариант среди современных моделей для любителей кнопочных телефонов. Достаточно высокая цена.
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2024
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон! Кнопки русифицированные.


Мобильный телефон Nokia 3210 4G (TA-1618) DS Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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