Кресло игровое Defender Lumen на колесиках, ткань, серый/чёрный
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Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 150 руб.
В наличии
Код товара: 702940
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 150 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
87х78х48
Вес, кг.
13.5
Описание товара Кресло игровое Defender Lumen на колесиках, ткань, серый/чёрный
Стильное игровое кресло с мягкими подлокотниками и регулируемым наклоном спинки. В комплект входят шейная и поясничная подушки. Обивка выполнена из прочной мягкой ткани серого и черного цвета. Эффектный игровой дизайн
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Стильное игровое кресло с мягкими подлокотниками и регулируемым наклоном спинки. В комплект входят шейная и поясничная подушки. Обивка выполнена из прочной мягкой ткани серого и черного цвета. Эффектный игровой дизайн
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Кресло игровое Defender Lumen на колесиках, ткань, серый/чёрный - стоимость товара 8150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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