Кресло Бюрократ ASTER N-W темно-серый TW-04 Neo Grey сетка/ткань крестов. пластик пластик белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло Бюрократ ASTER N-W темно-серый TW-04 Neo Grey сетка/ткань крестов. пластик пластик белый
Кресло офисное Бюрократ приятно порадует пружинным механизмом качания, который способствует мгновенному устранению напряжения с различных областей тела. Как только вы станете счастливым обладателем подобного аксессуара, то больше не столкнетесь с малейшими ощущениями дискомфорта при насыщенном трудовом дне а все благодаря тому, что его конструкцией предусмотрена сетчатая спинка и сиденье тщательно продуманной формы. Под прочной опорой кресла офисного Бюрократ, которая с легкостью противостоит нагрузке до 120 кг, расположились ролики, плавно и легко скользящие по любому напольному покрытию. Легкостью во время последующего ухода, длительным сохранением насыщенности цвета и устойчивостью к появлению повреждений приятно порадует прочная текстильная обивка. Верный помощник в мгновение ока подстраивается под рост своего обладателя достаточно лишь воспользоваться специально предусмотренным рычажком.
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