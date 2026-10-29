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Стол Defender GAMING ASSASSIN BLACK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стол Defender GAMING ASSASSIN BLACK

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Стол Defender GAMING ASSASSIN BLACK - фото 5
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Стол Defender GAMING ASSASSIN BLACK - фото 7
Стол Defender GAMING ASSASSIN BLACK - фото 8
Стол Defender GAMING ASSASSIN BLACK - фото 9
Стол Defender GAMING ASSASSIN BLACK - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
  • Стол Defender GAMING ASSASSIN BLACK - фото 1
  • Стол Defender GAMING ASSASSIN BLACK - фото 2
  • Стол Defender GAMING ASSASSIN BLACK - фото 3
  • Стол Defender GAMING ASSASSIN BLACK - фото 4
  • Стол Defender GAMING ASSASSIN BLACK - фото 5
  • Стол Defender GAMING ASSASSIN BLACK - фото 6
  • Стол Defender GAMING ASSASSIN BLACK - фото 7
  • Стол Defender GAMING ASSASSIN BLACK - фото 8
  • Стол Defender GAMING ASSASSIN BLACK - фото 9
  • Стол Defender GAMING ASSASSIN BLACK - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 420 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702925
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Стол Defender GAMING ASSASSIN BLACK
6 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Стол
Размеры в упаковке, см
80х75х60
Вес, кг.
11.6

Описание товара Стол Defender GAMING ASSASSIN BLACK

Игровой стол Defender Assassin в черном цвете сделан из ДПК. Размеры стола составляют 80 см в ширину, 75 см в высоту и 60 см в глубину, что позволяет разместить все необходимое оборудование и аксессуары. Defender Assassin имеет крючок для наушников, подстаканник, кабель-канал и эргономичный вырез.

Отзывы о товаре Стол Defender GAMING ASSASSIN BLACK




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Стол
Описание
Игровой стол Defender Assassin в черном цвете сделан из ДПК. Размеры стола составляют 80 см в ширину, 75 см в высоту и 60 см в глубину, что позволяет разместить все необходимое оборудование и аксессуары. Defender Assassin имеет крючок для наушников, подстаканник, кабель-канал и эргономичный вырез.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стол Defender GAMING ASSASSIN BLACK - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6420 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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