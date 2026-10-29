Стол Defender GAMING INO RGB BLACK
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Характеристики
Тип товара
Стол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 090 руб.
В наличии
Код товара: 702965
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 090 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.1х0.73х0.6
Вес, кг.
12.1
Описание товара Стол Defender GAMING INO RGB BLACK
Игровой стол DEFENDER Ino подвес кружка + гарнитура, черный, МДФ, RGB 64074 с RGB подсветкой и с прочными металлическими ножками. Столешница выполнена из МДФ и покрыта прочной меламиновой пленкой с текстурой под карбон. В комплект входят держатели для гарнитуры и кружки, в столешнице предусмотрены 2 выхода для проводов. Длина столешницы 110 см.
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Игровой стол DEFENDER Ino подвес кружка + гарнитура, черный, МДФ, RGB 64074 с RGB подсветкой и с прочными металлическими ножками. Столешница выполнена из МДФ и покрыта прочной меламиновой пленкой с текстурой под карбон. В комплект входят держатели для гарнитуры и кружки, в столешнице предусмотрены 2 выхода для проводов. Длина столешницы 110 см.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, с регулировкой высоты, на металлокаркасе, прямые, черные
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, с регулировкой высоты, на металлокаркасе, прямые, черные
Стол Defender GAMING INO RGB BLACK - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8090 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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