Стол для компьютера Cactus CS-EGD-BK-LED столешница закаленное стекло черный, каркас черный
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Характеристики
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
черный
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702876
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
черный
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Регулировка высоты
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х1.2х0.6
Вес, кг.
39.2
Описание товара Стол для компьютера Cactus CS-EGD-BK-LED столешница закаленное стекло черный, каркас черный
Компьютерный стол CACTUS в стиле лофт — выбор тех, кто ценит современный и дерзкий дизайн. Прямоугольная форма отлично впишется как в просторный офис, так и в компактную домашнюю рабочую зону. Черный цвет подчеркивает строгий характер и с лёгкостью сочетается с любым интерьером. Прочная столешница из МДФ удобна в уходе и устойчива к повседневным нагрузкам, а надежное металлическое основание гарантирует столу стабильность — даже при интенсивной работе за компьютером. Идеальное решение для тех, кто ищет практичный и стильный рабочий уголок без лишних деталей.
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Бренд
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
черный
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Регулировка высоты
нет
Страна производитель
Китай
Компьютерный стол CACTUS в стиле лофт — выбор тех, кто ценит современный и дерзкий дизайн. Прямоугольная форма отлично впишется как в просторный офис, так и в компактную домашнюю рабочую зону. Черный цвет подчеркивает строгий характер и с лёгкостью сочетается с любым интерьером. Прочная столешница из МДФ удобна в уходе и устойчива к повседневным нагрузкам, а надежное металлическое основание гарантирует столу стабильность — даже при интенсивной работе за компьютером. Идеальное решение для тех, кто ищет практичный и стильный рабочий уголок без лишних деталей.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, с регулировкой высоты, на металлокаркасе, прямые
Теги товара: в стиле лофт, черные
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, с регулировкой высоты, на металлокаркасе, прямые
Теги товара: в стиле лофт, черные
Стол для компьютера Cactus CS-EGD-BK-LED столешница закаленное стекло черный, каркас черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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