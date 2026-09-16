Top.Mail.Ru
Стол Defender GAMING CHRONO WHITE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стол Defender GAMING CHRONO WHITE

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Стол Defender GAMING CHRONO WHITE - фото 1
Стол Defender GAMING CHRONO WHITE - фото 2
Стол Defender GAMING CHRONO WHITE - фото 3
Стол Defender GAMING CHRONO WHITE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
  • Стол Defender GAMING CHRONO WHITE - фото 1
  • Стол Defender GAMING CHRONO WHITE - фото 2
  • Стол Defender GAMING CHRONO WHITE - фото 3
  • Стол Defender GAMING CHRONO WHITE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 070 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702962
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стол Defender GAMING CHRONO WHITE
7 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Стол
Размеры в упаковке, м
1.1х0.75х0.6
Вес, кг.
12.3

Описание товара Стол Defender GAMING CHRONO WHITE

Игровой стол DEFENDER Chrono подвес кружка + гарнитура, белый, МДФ 64071 в белом цвете с прочными металлическими ножками. Столешница выполнена из МДФ и покрыта прочной меламиновой пленкой с текстурой под карбон. Стол комплектуется подставкой для кружки и крючком для гарнитуры. Длина столешницы 110 см.

Отзывы о товаре Стол Defender GAMING CHRONO WHITE




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Стол
Описание
Игровой стол DEFENDER Chrono подвес кружка + гарнитура, белый, МДФ 64071 в белом цвете с прочными металлическими ножками. Столешница выполнена из МДФ и покрыта прочной меламиновой пленкой с текстурой под карбон. Стол комплектуется подставкой для кружки и крючком для гарнитуры. Длина столешницы 110 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стол Defender GAMING CHRONO WHITE - по цене 7070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...