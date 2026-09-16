Стол Defender GAMING CHRONO WHITE
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Характеристики
Тип товара
Стол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 070 руб.
В наличии
Код товара: 702962
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 070 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.1х0.75х0.6
Вес, кг.
12.3
Описание товара Стол Defender GAMING CHRONO WHITE
Игровой стол DEFENDER Chrono подвес кружка + гарнитура, белый, МДФ 64071 в белом цвете с прочными металлическими ножками. Столешница выполнена из МДФ и покрыта прочной меламиновой пленкой с текстурой под карбон. Стол комплектуется подставкой для кружки и крючком для гарнитуры. Длина столешницы 110 см.
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Игровой стол DEFENDER Chrono подвес кружка + гарнитура, белый, МДФ 64071 в белом цвете с прочными металлическими ножками. Столешница выполнена из МДФ и покрыта прочной меламиновой пленкой с текстурой под карбон. Стол комплектуется подставкой для кружки и крючком для гарнитуры. Длина столешницы 110 см.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, с регулировкой высоты, на металлокаркасе, прямые, черные
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, с регулировкой высоты, на металлокаркасе, прямые, черные
Стол Defender GAMING CHRONO WHITE - по цене 7070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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