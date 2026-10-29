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Кресло офисное Defender DALLAS BLACK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло офисное Defender DALLAS BLACK

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Кресло офисное Defender DALLAS BLACK - фото 4
Кресло офисное Defender DALLAS BLACK - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло офисное Defender DALLAS BLACK - фото 1
  • Кресло офисное Defender DALLAS BLACK - фото 2
  • Кресло офисное Defender DALLAS BLACK - фото 3
  • Кресло офисное Defender DALLAS BLACK - фото 4
  • Кресло офисное Defender DALLAS BLACK - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 320 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702915
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кресло офисное Defender DALLAS BLACK
6 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, см
63х59х56
Вес, кг.
12

Описание товара Кресло офисное Defender DALLAS BLACK

Кресло офисное Defender DALLAS черного цвета с механизмом качания топ-ган оснащено откидными подлокотниками. Мягкость сиденья с тканевой обивкой обеспечивает полиуретановый наполнитель. Сетчатая спинка комфортна при любой температуре в помещении.

Отзывы о товаре Кресло офисное Defender DALLAS BLACK




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Описание
Кресло офисное Defender DALLAS черного цвета с механизмом качания топ-ган оснащено откидными подлокотниками. Мягкость сиденья с тканевой обивкой обеспечивает полиуретановый наполнитель. Сетчатая спинка комфортна при любой температуре в помещении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло офисное Defender DALLAS BLACK - стоимость товара 6320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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