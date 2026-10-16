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Кресло офисное Defender DUBLIN BEIGE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло офисное Defender DUBLIN BEIGE

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло офисное Defender DUBLIN BEIGE - фото 1
  • Кресло офисное Defender DUBLIN BEIGE - фото 2
  • Кресло офисное Defender DUBLIN BEIGE - фото 3
  • Кресло офисное Defender DUBLIN BEIGE - фото 4
  • Кресло офисное Defender DUBLIN BEIGE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 700 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702946
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кресло офисное Defender DUBLIN BEIGE
6 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, м
1.02х0.64х0.32
Вес, кг.
13.6

Описание товара Кресло офисное Defender DUBLIN BEIGE

Кресло офисное Defender DUBLIN бежевого цвета с механизмом качания топ-ган оснащено нерегулируемыми пластиковыми подлокотниками. Мягкость сиденья с обивкой из экокожи обеспечивает полиуретановый наполнитель.

Отзывы о товаре Кресло офисное Defender DUBLIN BEIGE




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Описание
Кресло офисное Defender DUBLIN бежевого цвета с механизмом качания топ-ган оснащено нерегулируемыми пластиковыми подлокотниками. Мягкость сиденья с обивкой из экокожи обеспечивает полиуретановый наполнитель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кресло офисное Defender DUBLIN BEIGE - по цене 6700 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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