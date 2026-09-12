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Кресло офисное Chairman 600 Россия экопремиум черный (7158658) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло офисное Chairman 600 Россия экопремиум черный (7158658)

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Кресло офисное Chairman 600 Россия экопремиум черный (7158658) - фото 1
Кресло офисное Chairman 600 Россия экопремиум черный (7158658) - фото 2
Кресло офисное Chairman 600 Россия экопремиум черный (7158658) - фото 3
Кресло офисное Chairman 600 Россия экопремиум черный (7158658) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло офисное Chairman 600 Россия экопремиум черный (7158658) - фото 1
  • Кресло офисное Chairman 600 Россия экопремиум черный (7158658) - фото 2
  • Кресло офисное Chairman 600 Россия экопремиум черный (7158658) - фото 3
  • Кресло офисное Chairman 600 Россия экопремиум черный (7158658) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702893
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Характеристики

Бренд
CHAIRMAN
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, см
84х64х35
Вес, кг.
14.2

Описание товара Кресло офисное Chairman 600 Россия экопремиум черный (7158658)

CHAIRMAN 600 – это не просто кресло. Это символ статуса и солидности, который подчеркивает ваш успех. Благодаря высококачественным материалам и эргономичному дизайну, CHAIRMAN 600 обеспечивает комфорт и поддержку на протяжении всего дня. Стиль кресла впишется в любой интерьер и станет его украшением. CHAIRMAN 600 создан для тех, кто ценит качество, стиль и комфорт.

Отзывы о товаре Кресло офисное Chairman 600 Россия экопремиум черный (7158658)




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Характеристики
Бренд
CHAIRMAN
Тип товара
Игровые кресла
Описание
CHAIRMAN 600 – это не просто кресло. Это символ статуса и солидности, который подчеркивает ваш успех. Благодаря высококачественным материалам и эргономичному дизайну, CHAIRMAN 600 обеспечивает комфорт и поддержку на протяжении всего дня. Стиль кресла впишется в любой интерьер и станет его украшением. CHAIRMAN 600 создан для тех, кто ценит качество, стиль и комфорт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло офисное Chairman 600 Россия экопремиум черный (7158658) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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