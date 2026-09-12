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Наушники Yealink WH66 Mono UC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Yealink WH66 Mono UC

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Наушники Yealink WH66 Mono UC - фото 1
Наушники Yealink WH66 Mono UC - фото 2
Наушники Yealink WH66 Mono UC - фото 3
Наушники Yealink WH66 Mono UC - фото 4
Наушники Yealink WH66 Mono UC - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Yealink WH66 Mono UC - фото 1
  • Наушники Yealink WH66 Mono UC - фото 2
  • Наушники Yealink WH66 Mono UC - фото 3
  • Наушники Yealink WH66 Mono UC - фото 4
  • Наушники Yealink WH66 Mono UC - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702787
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Характеристики

Бренд
Yealink
Тип товара
Наушники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х14
Вес, г.
500

Описание товара Наушники Yealink WH66 Mono UC

Yealink WH66 Mono UC Гарнитура беспроводная оснащенная одним динамиком, совместима с телефонами Yealink и основными UC-платформами. Технологии Super Wideband и Acoustic Shield подавляют сторонний шум и обеспечивают отличное качество звука во время телефонного разговора или видеоконференции. Индикатор занятости с красно-зеленой подсветкой отображает текущий статус разговора.

Отзывы о товаре Наушники Yealink WH66 Mono UC




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Yealink
Тип товара
Наушники
Страна производитель
Китай
Описание
Yealink WH66 Mono UC Гарнитура беспроводная оснащенная одним динамиком, совместима с телефонами Yealink и основными UC-платформами. Технологии Super Wideband и Acoustic Shield подавляют сторонний шум и обеспечивают отличное качество звука во время телефонного разговора или видеоконференции. Индикатор занятости с красно-зеленой подсветкой отображает текущий статус разговора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Yealink WH66 Mono UC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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