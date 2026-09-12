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Опрыскиватель аккумуляторный Ryobi ONE+ OWS1880 5133002676 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Опрыскиватель аккумуляторный Ryobi ONE+ OWS1880 5133002676

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Опрыскиватель аккумуляторный Ryobi ONE+ OWS1880 5133002676 - фото 1
Опрыскиватель аккумуляторный Ryobi ONE+ OWS1880 5133002676 - фото 2
Опрыскиватель аккумуляторный Ryobi ONE+ OWS1880 5133002676 - фото 3
Опрыскиватель аккумуляторный Ryobi ONE+ OWS1880 5133002676 - фото 4
Опрыскиватель аккумуляторный Ryobi ONE+ OWS1880 5133002676 - фото 5
Опрыскиватель аккумуляторный Ryobi ONE+ OWS1880 5133002676 - фото 6
Опрыскиватель аккумуляторный Ryobi ONE+ OWS1880 5133002676 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
нет
Объём бака для раствора, л
3.5
Расход жидкости, л/мин
0.5
  • Опрыскиватель аккумуляторный Ryobi ONE+ OWS1880 5133002676 - фото 1
  • Опрыскиватель аккумуляторный Ryobi ONE+ OWS1880 5133002676 - фото 2
  • Опрыскиватель аккумуляторный Ryobi ONE+ OWS1880 5133002676 - фото 3
  • Опрыскиватель аккумуляторный Ryobi ONE+ OWS1880 5133002676 - фото 4
  • Опрыскиватель аккумуляторный Ryobi ONE+ OWS1880 5133002676 - фото 5
  • Опрыскиватель аккумуляторный Ryobi ONE+ OWS1880 5133002676 - фото 6
  • Опрыскиватель аккумуляторный Ryobi ONE+ OWS1880 5133002676 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701991
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Япония
Ранцевая конструкция
нет
Объём бака для раствора, л
3.5
Расход жидкости, л/мин
0.5
Высота, см
31.5
Ширина, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х32х20
Вес, кг.
2.37

Описание товара Опрыскиватель аккумуляторный Ryobi ONE+ OWS1880 5133002676

Аккумуляторный опрыскиватель Ryobi ONE+ OWS1880 5133002676 используется для распыления жидкостей. Имеет бак 3.5 л с встроенной емкостью для химикатов. Отличается малым весом и размерами. Давление создается одним нажатием кнопки.

Отзывы о товаре Опрыскиватель аккумуляторный Ryobi ONE+ OWS1880 5133002676




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Япония
Ранцевая конструкция
нет
Объём бака для раствора, л
3.5
Расход жидкости, л/мин
0.5
Высота, см
31.5
Ширина, см
20
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный опрыскиватель Ryobi ONE+ OWS1880 5133002676 используется для распыления жидкостей. Имеет бак 3.5 л с встроенной емкостью для химикатов. Отличается малым весом и размерами. Давление создается одним нажатием кнопки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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