Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006)
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Характеристики
Описание товара Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006)
Геймпад Microsoft для Xbox One/Series S/SeriesxRobot White (QAS-00002) - это высококачественный игровой аксессуар, который обеспечивает комфорт и точность управления в процессе игры. Геймпад изготовлен из прочных и долговечных материалов, что гарантирует его долгий срок службы. Благодаря эргономичному дизайну, он удобно лежит в руке и обеспечивает комфортное использование на протяжении всего игрового процесса. Геймпад Microsoft Robot White оснащен всеми необходимыми функциями для комфортного и увлекательного игрового процесса. Он поддерживает все необходимые функции, такие как вибрация, гироскоп, акселерометр и многое другое. Это позволяет игрокам полностью погрузиться в игровой процесс и ощутить все нюансы игры. Геймпад Microsoft Robot White совместим с консолями Xbox One, Xbox Series S и Xbox Series X. Это позволяет использовать его с различными моделями игровых приставок, что делает его отличным выбором для геймеров с разными предпочтениями. Выбирая геймпад Microsoft Robot White, вы получаете качественный и надежный аксессуар, который обеспечит вам комфорт и точность управления в процессе игры.
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