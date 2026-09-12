Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
пластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
43
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
175
Длина в сложенном состоянии, см
76
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700702
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R-Line 418 3DP – надежный алюминиевый штатив для фото-видеосъемки в студийных или выездных условиях. Максимальная высота штатива - 175 см, нагрузка - до 4 кг. Штатив предназначен для фиксации цифровых DSLR камер с резьбой для крепления 1/4. В комплект входит держатель для смартфона и сумка-чехол. 3D штативная головка из алюминиевого сплава обеспечивает плавное свободное движение в трех плоскостях – вертикальное панорамирование в пределах -90°/+90°, горизонтальное панорамирование на 360° и поворот площадки на 90° для вертикального/горизонтального позиционирования камеры. Положение головки фиксируется двумя винтами-барашками для проведения панорамирования только по одной оси или для статической фиксации камеры. Угол наклона регулируется съемной рукояткой длиной 15 см, для точности настроек с левой стороны предусмотрена угловая шкала.
R-Line 418 3DP – надежный алюминиевый штатив для фото-видеосъемки в студийных или выездных условиях. Максимальная высота штатива - 175 см, нагрузка - до 4 кг. Штатив предназначен для фиксации цифровых DSLR камер с резьбой для крепления 1/4. В комплект входит держатель для смартфона и сумка-чехол. 3D штативная головка из алюминиевого сплава обеспечивает плавное свободное движение в трех плоскостях – вертикальное панорамирование в пределах -90°/+90°, горизонтальное панорамирование на 360° и поворот площадки на 90° для вертикального/горизонтального позиционирования камеры. Положение головки фиксируется двумя винтами-барашками для проведения панорамирования только по одной оси или для статической фиксации камеры. Угол наклона регулируется съемной рукояткой длиной 15 см, для точности настроек с левой стороны предусмотрена угловая шкала.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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