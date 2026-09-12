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Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP

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Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 1
Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 2
Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 3
Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 4
Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 5
Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 6
Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 7
Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 8
Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 9
Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 10
Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 11
Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 12
Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 13
Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 14
Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 15
Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 16
Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
пластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
43
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
175
Длина в сложенном состоянии, см
76
  • Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 1
  • Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 2
  • Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 3
  • Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 4
  • Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 5
  • Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 6
  • Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 7
  • Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 8
  • Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 9
  • Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 10
  • Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 11
  • Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 12
  • Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 13
  • Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 14
  • Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 15
  • Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 16
  • Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700702
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
пластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
43
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
175
Длина в сложенном состоянии, см
76
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х12х12
Вес, кг.
3.2

Описание товара Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP

R-Line 418 3DP – надежный алюминиевый штатив для фото-видеосъемки в студийных или выездных условиях. Максимальная высота штатива - 175 см, нагрузка - до 4 кг. Штатив предназначен для фиксации цифровых DSLR камер с резьбой для крепления 1/4. В комплект входит держатель для смартфона и сумка-чехол. 3D штативная головка из алюминиевого сплава обеспечивает плавное свободное движение в трех плоскостях – вертикальное панорамирование в пределах -90°/+90°, горизонтальное панорамирование на 360° и поворот площадки на 90° для вертикального/горизонтального позиционирования камеры. Положение головки фиксируется двумя винтами-барашками для проведения панорамирования только по одной оси или для статической фиксации камеры. Угол наклона регулируется съемной рукояткой длиной 15 см, для точности настроек с левой стороны предусмотрена угловая шкала.

Отзывы о товаре Штатив Falcon Eyes R-Line 418 3DP




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
пластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
43
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
175
Длина в сложенном состоянии, см
76
Страна производитель
Китай
Описание
R-Line 418 3DP – надежный алюминиевый штатив для фото-видеосъемки в студийных или выездных условиях. Максимальная высота штатива - 175 см, нагрузка - до 4 кг. Штатив предназначен для фиксации цифровых DSLR камер с резьбой для крепления 1/4. В комплект входит держатель для смартфона и сумка-чехол. 3D штативная головка из алюминиевого сплава обеспечивает плавное свободное движение в трех плоскостях – вертикальное панорамирование в пределах -90°/+90°, горизонтальное панорамирование на 360° и поворот площадки на 90° для вертикального/горизонтального позиционирования камеры. Положение головки фиксируется двумя винтами-барашками для проведения панорамирования только по одной оси или для статической фиксации камеры. Угол наклона регулируется съемной рукояткой длиной 15 см, для точности настроек с левой стороны предусмотрена угловая шкала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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