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Штатив Falcon Eyes LitePod 139 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив Falcon Eyes LitePod 139

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Штатив Falcon Eyes LitePod 139 - фото 2
Штатив Falcon Eyes LitePod 139 - фото 3
Штатив Falcon Eyes LitePod 139 - фото 4
Штатив Falcon Eyes LitePod 139 - фото 5
Штатив Falcon Eyes LitePod 139 - фото 6
Штатив Falcon Eyes LitePod 139 - фото 7
Штатив Falcon Eyes LitePod 139 - фото 8
Штатив Falcon Eyes LitePod 139 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
2.5
Минимальная рабочая высота, см
44
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
139
Длина в сложенном состоянии, см
47
  • Штатив Falcon Eyes LitePod 139 - фото 1
  • Штатив Falcon Eyes LitePod 139 - фото 2
  • Штатив Falcon Eyes LitePod 139 - фото 3
  • Штатив Falcon Eyes LitePod 139 - фото 4
  • Штатив Falcon Eyes LitePod 139 - фото 5
  • Штатив Falcon Eyes LitePod 139 - фото 6
  • Штатив Falcon Eyes LitePod 139 - фото 7
  • Штатив Falcon Eyes LitePod 139 - фото 8
  • Штатив Falcon Eyes LitePod 139 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700701
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
2.5
Минимальная рабочая высота, см
44
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
139
Длина в сложенном состоянии, см
47
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х9х9
Вес, г.
900

Описание товара Штатив Falcon Eyes LitePod 139

Falcon Eyes LitePod 139 — штатив для съемки цифровыми камерами DSLR и видеокамерами, с несъемной 2D-головкой на регулируемой по высоте центральной колонне, с 4-секционными ногами, пузырьковым уровнем.. Максимальная высота 139 см. Вес устанавливаемого оборудования не более 2.5 кг.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Штатив Falcon Eyes LitePod 139




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
2.5
Минимальная рабочая высота, см
44
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
139
Длина в сложенном состоянии, см
47
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes LitePod 139 — штатив для съемки цифровыми камерами DSLR и видеокамерами, с несъемной 2D-головкой на регулируемой по высоте центральной колонне, с 4-секционными ногами, пузырьковым уровнем.. Максимальная высота 139 см. Вес устанавливаемого оборудования не более 2.5 кг.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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