Стойка-тренога Falcon Eyes C-Stand LV-1720H
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная высота, см
97
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700680
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная высота, см
97
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х3х2
Вес, г.
100
Описание товара Стойка-тренога Falcon Eyes C-Stand LV-1720H
Falcon Eyes C-Stand LV-1720H – прочная стойка-тренога, которая является надежной и функциональной опорой для цифровых фото-видеокамер. Стойка способна выдержать нагрузку до 8 кг, что делает ее подходящей для большинства профессиональных камер с аксессуарами.
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Бренд
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная высота, см
97
Страна производитель
Китай
Falcon Eyes C-Stand LV-1720H – прочная стойка-тренога, которая является надежной и функциональной опорой для цифровых фото-видеокамер. Стойка способна выдержать нагрузку до 8 кг, что делает ее подходящей для большинства профессиональных камер с аксессуарами.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Достоинства:
Комментарий:
прочное и качественное мне очень понравилось спасибо большое
Достоинства:
Комментарий:
Поперечная перекладина не соответствует описанию, и 20 кг не держит. Согнулась при нагрузке в 5 кг. Эта трубка полая. В остальном, хороший журавль, устойчивый
Достоинства:
Комментарий:
Отличная стойка, упакована для транспортировки очень добротно. Ничего не болталось в коробке. Сама стойка качественная. Все, как в описании
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стойка-тренога Falcon Eyes C-Stand LV-1720H
Достоинства:
Комментарий:
прочное и качественное мне очень понравилось спасибо большое
Достоинства:
Комментарий:
Поперечная перекладина не соответствует описанию, и 20 кг не держит. Согнулась при нагрузке в 5 кг. Эта трубка полая. В остальном, хороший журавль, устойчивый
Достоинства:
Комментарий:
Отличная стойка, упакована для транспортировки очень добротно. Ничего не болталось в коробке. Сама стойка качественная. Все, как в описании