Стойка KUPO 620MH WIDE BASE HIGH OVERHEAD STAND
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
184.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700663
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
184.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.98х0.22х0.22
Вес, кг.
24.7
Описание товара Стойка KUPO 620MH WIDE BASE HIGH OVERHEAD STAND
Стойка KUPO 620MH WIDE BASE HIGH OVERHEAD STAND – надежное решение для установки подвесных рам на максимальной высоте до 6,33 м. Изготовленная из высококачественной стали, эта стойка отличается исключительной долговечностью.
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Бренд
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
184.5
Страна производитель
Китай
Стойка KUPO 620MH WIDE BASE HIGH OVERHEAD STAND – надежное решение для установки подвесных рам на максимальной высоте до 6,33 м. Изготовленная из высококачественной стали, эта стойка отличается исключительной долговечностью.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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