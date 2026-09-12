Стойка KUPO 090H MIGHTY SNAP STAND со съемной колонной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
122
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700653
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
122
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.09х0.14х0.1
Вес, кг.
3.3
Описание товара Стойка KUPO 090H MIGHTY SNAP STAND со съемной колонной
Портативная стойка KUPO 090H MIGHTY SNAP STAND со съемной колонной идеально подходит для съемок на открытом воздухе или подвижной работы в студии. Для использования с цифровыми камерами предназначена шаровая головка. Камеру можно установить на большой высоте, что позволит оператору делать верхние ракурсы, панорамы и т.д.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
122
Страна производитель
Китай
Портативная стойка KUPO 090H MIGHTY SNAP STAND со съемной колонной идеально подходит для съемок на открытом воздухе или подвижной работы в студии. Для использования с цифровыми камерами предназначена шаровая головка. Камеру можно установить на большой высоте, что позволит оператору делать верхние ракурсы, панорамы и т.д.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Стойка KUPO 090H MIGHTY SNAP STAND со съемной колонной - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стойка KUPO 090H MIGHTY SNAP STAND со съемной колонной