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Стойка KUPO 034 MINI KIT STAND купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка KUPO 034 MINI KIT STAND

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Стойка KUPO 034 MINI KIT STAND
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная высота, см
82
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700650
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Характеристики

Бренд
KUPO
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная высота, см
82
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х8х8
Вес, кг.
1.2

Описание товара Стойка KUPO 034 MINI KIT STAND

Стойка KUPO 034 MINI KIT STAND — это универсальное и надежное решение для фотографов и видеографов, которым важна мобильность в работе без ущерба для качества и производительности. 4-секционная стойка выполнена из алюминиевого сплава, что обеспечивает прочность и легкость.

Отзывы о товаре Стойка KUPO 034 MINI KIT STAND




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
KUPO
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная высота, см
82
Страна производитель
Китай
Описание
Стойка KUPO 034 MINI KIT STAND — это универсальное и надежное решение для фотографов и видеографов, которым важна мобильность в работе без ущерба для качества и производительности. 4-секционная стойка выполнена из алюминиевого сплава, что обеспечивает прочность и легкость.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стойка KUPO 034 MINI KIT STAND - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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