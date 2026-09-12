Софтбокс Falcon Eyes FastBox 6090 BW быстроскладной (уценка 02)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700636
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
90х20х20
Вес, кг.
1
Описание товара Софтбокс Falcon Eyes FastBox 6090 BW быстроскладной (уценка 02)
Софтбокс Falcon Eyes FastBox 6090 BW – быстроскладной софтбокс размером 60х90 см и глубиной 40 см. Благодаря сменному байонету Bowens, он совместим с широким спектром студийных вспышек и светодиодных моноблоков, что делает его универсальным инструментом для различных съемочных задач. Быстроскладная конструкция позволяет компактно хранить и транспортировать софтбокс, а также быстро подготовить его к работе.
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Софтбокс Falcon Eyes FastBox 6090 BW – быстроскладной софтбокс размером 60х90 см и глубиной 40 см. Благодаря сменному байонету Bowens, он совместим с широким спектром студийных вспышек и светодиодных моноблоков, что делает его универсальным инструментом для различных съемочных задач. Быстроскладная конструкция позволяет компактно хранить и транспортировать софтбокс, а также быстро подготовить его к работе.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Софтбокс Falcon Eyes FastBox 6090 BW быстроскладной (уценка 02) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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