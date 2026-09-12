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Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516

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Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 1
Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 2
Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 3
Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 4
Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 5
Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 6
Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 7
Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 8
Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 9
Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 10
Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 11
Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 12
Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 13
Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 14
Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 15
Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 16
Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 17
Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 18
Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
5
Максимальная нагрузка, кг
6
Минимальная рабочая высота, см
10
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
128
  • Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 1
  • Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 2
  • Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 3
  • Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 4
  • Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 5
  • Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 6
  • Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 7
  • Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 8
  • Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 9
  • Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 10
  • Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 11
  • Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 12
  • Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 13
  • Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 14
  • Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 15
  • Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 16
  • Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 17
  • Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 18
  • Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700588
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
5
Максимальная нагрузка, кг
6
Минимальная рабочая высота, см
10
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
128
Длина в сложенном состоянии, см
49
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х12х12
Вес, кг.
2.5

Описание товара Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516

Falcon Eyes X-Line VT516 – уникальный штатив профессионального уровня с двумя сменными головками: шаровой фотоголовкой и 2D жидкостной шаровой видеоголовкой с контрбалансом. Максимальная высота составляет 150 см, рекомендуемая нагрузка – до 6 кг. Колонна с крюком для груза может устанавливаться в реверсивном положении. Вес штатива 1.8 кг. В комплекте сумка-чехол.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Видеоштатив Falcon Eyes X-Line VT516




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
5
Максимальная нагрузка, кг
6
Минимальная рабочая высота, см
10
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
128
Длина в сложенном состоянии, см
49
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes X-Line VT516 – уникальный штатив профессионального уровня с двумя сменными головками: шаровой фотоголовкой и 2D жидкостной шаровой видеоголовкой с контрбалансом. Максимальная высота составляет 150 см, рекомендуемая нагрузка – до 6 кг. Колонна с крюком для груза может устанавливаться в реверсивном положении. Вес штатива 1.8 кг. В комплекте сумка-чехол.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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