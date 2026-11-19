Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M 25Вт (ультразвуковой) белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M 25Вт (ультразвуковой) белый
Увлажнитель воздуха NeoClima NHL-13M представляет собой компактное ультразвуковое устройство, оснащенное 2.3-литровым резервуаром и специальным индикатором, уведомляющим о необходимости в его наполнении. Многофункциональный характер – весомое достоинство представленной модели, ведь она справится как с насыщением воздушного потока живительной влагой, так и удалением болезнетворных микроорганизмов. Мечтает ежедневного вдыхать любимые запахиx Для увлажнителя воздуха NeoClima NHL-13M нет ничего невозможного, ведь конструкция его корпуса включает в себя специальную капсулу для ароматического масла. Автономное функционирование домашнего ассистента без доливания жидкости в соответствующий бак возможно на протяжении 8 часов. Производительности устройства достаточно для обслуживания помещений площадью до 20 кв. м.
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