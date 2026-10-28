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Увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986M24 (до 30 м?, резервуар 3.8 л, цвет черный) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986M24 (до 30 м?, резервуар 3.8 л, цвет черный)

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Увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986M24 (до 30 м?, резервуар 3.8 л, цвет черный) - фото 1
Увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986M24 (до 30 м?, резервуар 3.8 л, цвет черный) - фото 2
Увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986M24 (до 30 м?, резервуар 3.8 л, цвет черный) - фото 3
Увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986M24 (до 30 м?, резервуар 3.8 л, цвет черный) - фото 4
Увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986M24 (до 30 м?, резервуар 3.8 л, цвет черный) - фото 5
Увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986M24 (до 30 м?, резервуар 3.8 л, цвет черный) - фото 6
Увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986M24 (до 30 м?, резервуар 3.8 л, цвет черный) - фото 7
Увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986M24 (до 30 м?, резервуар 3.8 л, цвет черный) - фото 8
Увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986M24 (до 30 м?, резервуар 3.8 л, цвет черный) - фото 9
Увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986M24 (до 30 м?, резервуар 3.8 л, цвет черный) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
  • Увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986M24 (до 30 м?, резервуар 3.8 л, цвет черный) - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986M24 (до 30 м?, резервуар 3.8 л, цвет черный) - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986M24 (до 30 м?, резервуар 3.8 л, цвет черный) - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986M24 (до 30 м?, резервуар 3.8 л, цвет черный) - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986M24 (до 30 м?, резервуар 3.8 л, цвет черный) - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986M24 (до 30 м?, резервуар 3.8 л, цвет черный) - фото 6
  • Увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986M24 (до 30 м?, резервуар 3.8 л, цвет черный) - фото 7
  • Увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986M24 (до 30 м?, резервуар 3.8 л, цвет черный) - фото 8
  • Увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986M24 (до 30 м?, резервуар 3.8 л, цвет черный) - фото 9
  • Увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986M24 (до 30 м?, резервуар 3.8 л, цвет черный) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 535129
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х16
Вес, кг.
2.4

Описание товара Увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986M24 (до 30 м?, резервуар 3.8 л, цвет черный)

Ощущаете сухость воздуха, которая пагубно сказывается на состоянии волос и кожиx Тогда вам просто необходим компактный и весьма производительный увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986M24, мощности которого достаточно для полноценного функционирования в помещениях площадью до 30 кв. м. В основной резервуар представленной модели поместится до 3.8 л жидкости, что обеспечивает ее автономную работу на протяжении 25 часов. Как только в баке закончится вода, вы сможете долить необходимый объем через специальное отверстие в верхней части корпуса. Быстрый и удобный доступ к возможному функционалу увлажнителя воздуха Scarlett SC-AH986M24 обеспечивается посредством поворотного переключателя. Характерной чертой прибора является наличие специального отсека для ароматических масел – таким образом, каждое помещение в вашем доме будет благоухать невероятно свежим и притягательным запахом. Небольшие ножки в основании придутся как нельзя кстати для повышенной устойчивости устройства на любой поверхности.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986M24 (до 30 м?, резервуар 3.8 л, цвет черный)




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Ощущаете сухость воздуха, которая пагубно сказывается на состоянии волос и кожиx Тогда вам просто необходим компактный и весьма производительный увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986M24, мощности которого достаточно для полноценного функционирования в помещениях площадью до 30 кв. м. В основной резервуар представленной модели поместится до 3.8 л жидкости, что обеспечивает ее автономную работу на протяжении 25 часов. Как только в баке закончится вода, вы сможете долить необходимый объем через специальное отверстие в верхней части корпуса. Быстрый и удобный доступ к возможному функционалу увлажнителя воздуха Scarlett SC-AH986M24 обеспечивается посредством поворотного переключателя. Характерной чертой прибора является наличие специального отсека для ароматических масел – таким образом, каждое помещение в вашем доме будет благоухать невероятно свежим и притягательным запахом. Небольшие ножки в основании придутся как нельзя кстати для повышенной устойчивости устройства на любой поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986M24 (до 30 м?, резервуар 3.8 л, цвет черный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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