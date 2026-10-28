Увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986M24 (до 30 м?, резервуар 3.8 л, цвет черный)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986M24 (до 30 м?, резервуар 3.8 л, цвет черный)
Ощущаете сухость воздуха, которая пагубно сказывается на состоянии волос и кожиx Тогда вам просто необходим компактный и весьма производительный увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986M24, мощности которого достаточно для полноценного функционирования в помещениях площадью до 30 кв. м. В основной резервуар представленной модели поместится до 3.8 л жидкости, что обеспечивает ее автономную работу на протяжении 25 часов. Как только в баке закончится вода, вы сможете долить необходимый объем через специальное отверстие в верхней части корпуса. Быстрый и удобный доступ к возможному функционалу увлажнителя воздуха Scarlett SC-AH986M24 обеспечивается посредством поворотного переключателя. Характерной чертой прибора является наличие специального отсека для ароматических масел – таким образом, каждое помещение в вашем доме будет благоухать невероятно свежим и притягательным запахом. Небольшие ножки в основании придутся как нельзя кстати для повышенной устойчивости устройства на любой поверхности.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
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