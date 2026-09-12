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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima ONYX 3.5L черный, объем 3.5л, механика купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima ONYX 3.5L черный, объем 3.5л, механика

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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima ONYX 3.5L черный, объем 3.5л, механика - фото 1
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima ONYX 3.5L черный, объем 3.5л, механика - фото 2
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima ONYX 3.5L черный, объем 3.5л, механика - фото 3
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima ONYX 3.5L черный, объем 3.5л, механика - фото 4
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima ONYX 3.5L черный, объем 3.5л, механика - фото 5
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima ONYX 3.5L черный, объем 3.5л, механика - фото 6
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima ONYX 3.5L черный, объем 3.5л, механика - фото 7
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima ONYX 3.5L черный, объем 3.5л, механика - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima ONYX 3.5L черный, объем 3.5л, механика - фото 1
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima ONYX 3.5L черный, объем 3.5л, механика - фото 2
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima ONYX 3.5L черный, объем 3.5л, механика - фото 3
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima ONYX 3.5L черный, объем 3.5л, механика - фото 4
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima ONYX 3.5L черный, объем 3.5л, механика - фото 5
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima ONYX 3.5L черный, объем 3.5л, механика - фото 6
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima ONYX 3.5L черный, объем 3.5л, механика - фото 7
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima ONYX 3.5L черный, объем 3.5л, механика - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703055
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Характеристики

Бренд
Neoclima
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Размеры в упаковке, см
29х20х20
Вес, кг.
1.12

Описание товара Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima ONYX 3.5L черный, объем 3.5л, механика

Ультразвуковой увлажнитель воздуха с аромадиффузором NEOCLIMA Onyx-3.5L BlackНедорогой ультразвуковой увлажнитель воздуха NEOCLIMA Onyx-3.5L Black создаст комфортный микроклимат в доме, квартире и офисе, поддерживая оптимальный уровень влажности в помещении во время отопительного сезона и жаркого лета. А также создаст комфортную атмосферу для растений и цветов. Почти бесшумный [до 35 дБ] и безопасный для ребенка. Современный дизайн позволит увлажнителю вписаться в любой интерьер. Ультразвуковой увлажнитель NEOCLIMA Onyx-3.5L Black распыляет воду на ультра-мелкие частицы 1-5 мкм, используя принцип ультразвукового высокочастотного колебания, и рассеивает водяной туман в воздух через пневматическое устройство для обеспечения равномерного увлажнения воздуха в помещении без капель и налета на мебели и технике. 2-цветная индикация работы: при нормальной работе индикатор будет гореть зеленым. Если в резервуаре отсутствует вода – индикатор будет гореть красным. 7-цветная отключаемая мягкая атмосферная LED-подсветка. Большой контейнер воды (3.5 литра) позволяет увлажнителю работать около 12 часов (при полном заполнении контейнера водой и смешанном режиме мощности увлажнения). Верхний залив воды удобен при наполнении контейнера водой и не требует выключения увлажнителя. Двойное направляемое сопло и удобная плавная регулируемая мощность увлажнения позволяет настроить подачу пара в желаемой интенсивности и направлении. Максимальная температура используемой очищенной мягкой воды: до +40°С. Поддерживает оптимальный уровень влажности и создает комфортные условия для облегчения дыхания и избавления от сухости кожи, глаз и слизистой. Улучшает качество сна и облегчает состояние при простуде и уменьшает симптомы аллергии. Разборная конструкция увлажнителя NEOCLIMA Onyx-3.5L Black позволяет легко его обслуживать: контейнеры воды и аромамасел можно легко и без усилий снять и промыть. Рекомендуем использовать мягкую воду. В случае использования жесткой воды возможно образование накипи, что сократит срок пользования увлажнителем и увеличит вероятность его поломки. Рекомендуем использовать только водорастворимые аромамасла.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima ONYX 3.5L черный, объем 3.5л, механика




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Характеристики
Бренд
Neoclima
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Описание
Ультразвуковой увлажнитель воздуха с аромадиффузором NEOCLIMA Onyx-3.5L BlackНедорогой ультразвуковой увлажнитель воздуха NEOCLIMA Onyx-3.5L Black создаст комфортный микроклимат в доме, квартире и офисе, поддерживая оптимальный уровень влажности в помещении во время отопительного сезона и жаркого лета. А также создаст комфортную атмосферу для растений и цветов. Почти бесшумный [до 35 дБ] и безопасный для ребенка. Современный дизайн позволит увлажнителю вписаться в любой интерьер. Ультразвуковой увлажнитель NEOCLIMA Onyx-3.5L Black распыляет воду на ультра-мелкие частицы 1-5 мкм, используя принцип ультразвукового высокочастотного колебания, и рассеивает водяной туман в воздух через пневматическое устройство для обеспечения равномерного увлажнения воздуха в помещении без капель и налета на мебели и технике. 2-цветная индикация работы: при нормальной работе индикатор будет гореть зеленым. Если в резервуаре отсутствует вода – индикатор будет гореть красным. 7-цветная отключаемая мягкая атмосферная LED-подсветка. Большой контейнер воды (3.5 литра) позволяет увлажнителю работать около 12 часов (при полном заполнении контейнера водой и смешанном режиме мощности увлажнения). Верхний залив воды удобен при наполнении контейнера водой и не требует выключения увлажнителя. Двойное направляемое сопло и удобная плавная регулируемая мощность увлажнения позволяет настроить подачу пара в желаемой интенсивности и направлении. Максимальная температура используемой очищенной мягкой воды: до +40°С. Поддерживает оптимальный уровень влажности и создает комфортные условия для облегчения дыхания и избавления от сухости кожи, глаз и слизистой. Улучшает качество сна и облегчает состояние при простуде и уменьшает симптомы аллергии. Разборная конструкция увлажнителя NEOCLIMA Onyx-3.5L Black позволяет легко его обслуживать: контейнеры воды и аромамасел можно легко и без усилий снять и промыть. Рекомендуем использовать мягкую воду. В случае использования жесткой воды возможно образование накипи, что сократит срок пользования увлажнителем и увеличит вероятность его поломки. Рекомендуем использовать только водорастворимые аромамасла.
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