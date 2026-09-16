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Характеристики
Тип товара
Датчик температуры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699297
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Описание товара Датчик температуры и влажности, Яндекс, Zigbee
Датчик температуры Яндекс YNDX-00523 – один из важнейших элементов умного дома, который поможет создать в комнате оптимальный микроклимат. Устройство контролирует показатели температуры и влажности, при необходимости включает интегрированную в экосистему климатическую технику. Подключение к умному дому происходит беспроводным способом, что позволит разместить датчик где угодно. В мобильном приложении можно создавать различные сценарии использования устройства. Объедините датчик с кондиционером и увлажнителем, чтобы автоматически запускать их, когда в комнате становится слишком жарко или сухо. Модель Яндекс YNDX-00523 можно подключить к Яндекс-станции с поддержкой протокола ZigBee, либо приобрести Яндекс-хаб для ее подключения.
Датчик температуры Яндекс YNDX-00523 – один из важнейших элементов умного дома, который поможет создать в комнате оптимальный микроклимат. Устройство контролирует показатели температуры и влажности, при необходимости включает интегрированную в экосистему климатическую технику. Подключение к умному дому происходит беспроводным способом, что позволит разместить датчик где угодно. В мобильном приложении можно создавать различные сценарии использования устройства. Объедините датчик с кондиционером и увлажнителем, чтобы автоматически запускать их, когда в комнате становится слишком жарко или сухо. Модель Яндекс YNDX-00523 можно подключить к Яндекс-станции с поддержкой протокола ZigBee, либо приобрести Яндекс-хаб для ее подключения.
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