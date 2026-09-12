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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699050
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Описание товара Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 3500
Бинокль Levenhuk Guard 3500 со встроенным лазерным дальномером – это прибор, подходящий для использования к профессионалами, т и любителями, сочетающий в себе функции наблюдательного и измерительного инструмента. 8-кратное увеличение и широкое поле зрения позволяют пользователю вести обзорные наблюдения, изучать мелкие детали окружающей среды и отслеживать цели, а дальномер с рабочей дистанцией до 3500 метров помогает дополнительно измерять расстояния до объектов (видимые, горизонтальные) и определять углы. Levenhuk Guard 3500 будет полезен во многих ситуациях: на охоте, в походных условиях, при решении ттических задач, во время тренировок по спортивной стрельбе, при проведении охранных мероприятий.
Бинокль Levenhuk Guard 3500 со встроенным лазерным дальномером – это прибор, подходящий для использования к профессионалами, т и любителями, сочетающий в себе функции наблюдательного и измерительного инструмента. 8-кратное увеличение и широкое поле зрения позволяют пользователю вести обзорные наблюдения, изучать мелкие детали окружающей среды и отслеживать цели, а дальномер с рабочей дистанцией до 3500 метров помогает дополнительно измерять расстояния до объектов (видимые, горизонтальные) и определять углы. Levenhuk Guard 3500 будет полезен во многих ситуациях: на охоте, в походных условиях, при решении ттических задач, во время тренировок по спортивной стрельбе, при проведении охранных мероприятий.
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