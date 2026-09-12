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Бинокль Levenhuk New Atom 7x35 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Levenhuk New Atom 7x35

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Бинокль Levenhuk New Atom 7x35 - фото 1
Бинокль Levenhuk New Atom 7x35 - фото 2
Бинокль Levenhuk New Atom 7x35 - фото 3
Бинокль Levenhuk New Atom 7x35 - фото 4
Бинокль Levenhuk New Atom 7x35 - фото 5
Бинокль Levenhuk New Atom 7x35 - фото 6
Бинокль Levenhuk New Atom 7x35 - фото 7
Бинокль Levenhuk New Atom 7x35 - фото 8
Бинокль Levenhuk New Atom 7x35 - фото 9
Бинокль Levenhuk New Atom 7x35 - фото 10
Бинокль Levenhuk New Atom 7x35 - фото 11
Бинокль Levenhuk New Atom 7x35 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический профессиональный для охоты и рыбалки
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
7x
  • Бинокль Levenhuk New Atom 7x35 - фото 1
  • Бинокль Levenhuk New Atom 7x35 - фото 2
  • Бинокль Levenhuk New Atom 7x35 - фото 3
  • Бинокль Levenhuk New Atom 7x35 - фото 4
  • Бинокль Levenhuk New Atom 7x35 - фото 5
  • Бинокль Levenhuk New Atom 7x35 - фото 6
  • Бинокль Levenhuk New Atom 7x35 - фото 7
  • Бинокль Levenhuk New Atom 7x35 - фото 8
  • Бинокль Levenhuk New Atom 7x35 - фото 9
  • Бинокль Levenhuk New Atom 7x35 - фото 10
  • Бинокль Levenhuk New Atom 7x35 - фото 11
  • Бинокль Levenhuk New Atom 7x35 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698983
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический профессиональный для охоты и рыбалки
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
7x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х8
Вес, г.
890

Описание товара Бинокль Levenhuk New Atom 7x35

Наблюдайте за птицами, любуйтесь панорамными видами, изучайте местность – с широкоугольным биноклем Levenhuk Atom 7x35 вы сможете охватить большие пространства одним взглядом! Семикратное увеличение позволяет изучать удаленные объекты, а качественная оптика из стекла BK-7 гарантирует передачу яркой и чистой картинки. Бинокль профессиональный выпускается в компактном корпусе – его удобно брать с собой в поездки и на прогулки. Levenhuk Atom 7x35 – для тех, кто хочет смотреть на мир шире!

Отзывы о товаре Бинокль Levenhuk New Atom 7x35




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический профессиональный для охоты и рыбалки
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
7x
Страна производитель
Китай
Описание
Наблюдайте за птицами, любуйтесь панорамными видами, изучайте местность – с широкоугольным биноклем Levenhuk Atom 7x35 вы сможете охватить большие пространства одним взглядом! Семикратное увеличение позволяет изучать удаленные объекты, а качественная оптика из стекла BK-7 гарантирует передачу яркой и чистой картинки. Бинокль профессиональный выпускается в компактном корпусе – его удобно брать с собой в поездки и на прогулки. Levenhuk Atom 7x35 – для тех, кто хочет смотреть на мир шире!
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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