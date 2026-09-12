Приемопередатчик Osnovo TA-H42-15F
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Приемопередатчик
Тип оборудования
приемопередатчик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698309
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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Приемопередатчик
Тип оборудования
приемопередатчик
Дополнительно
4 видеоканала
Габариты
173x167x28 мм
Размеры в упаковке, см
17х17х3
Вес, г.
800
Описание товара Приемопередатчик Osnovo TA-H42-15F
Предназначен для передачи видеосигналов форматов HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS и сигналов управления (RS485) по одному волокну одномодового оптоволоконного кабеля на расстояние до 20 км.
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Бренд
Osnovo
Тип товара
Приемопередатчик
Тип оборудования
приемопередатчик
Дополнительно
4 видеоканала
Габариты
173x167x28 мм
Предназначен для передачи видеосигналов форматов HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS и сигналов управления (RS485) по одному волокну одномодового оптоволоконного кабеля на расстояние до 20 км.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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