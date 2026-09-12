Top.Mail.Ru
Осушитель воздуха Ballu BD40U купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Осушитель воздуха Ballu BD40U

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 1
Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 2
Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 3
Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 4
Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 5
Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 6
Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 7
Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 8
Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 9
Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 10
Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 11
Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 12
Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 13
Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 14
Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 15
Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 16
Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 17
Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 18
Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 19
Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 20
Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 21
Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 22
Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осушитель воздуха
  • Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 1
  • Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 2
  • Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 3
  • Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 4
  • Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 5
  • Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 6
  • Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 7
  • Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 8
  • Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 9
  • Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 10
  • Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 11
  • Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 12
  • Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 13
  • Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 14
  • Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 15
  • Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 16
  • Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 17
  • Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 18
  • Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 19
  • Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 20
  • Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 21
  • Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 22
  • Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
25 641 руб.  32 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696645
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Осушитель воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х41х40
Вес, кг.
15

Описание товара Осушитель воздуха Ballu BD40U

Ballu BD40U – это полупромышленный высокопроизводительный мобильный осушитель воздуха нового поколения, предназначенный для решения различных задач, связанных с восстановлением оптимального уровня влажности. Благодаря мощному компрессору, высокой производительности воздухообмена и использованию ударопрочного пластика для корпуса прибор можно использовать на строительных объектах для быстрой, эффективной и безопасной сушки строительных смесей, стяжек, клеев и обоев. Наличие auto swing – жалюзи для распределения потоков воздуха — предотвращает появление трещин на стяжках, повышает качество работ и в несколько раз сокращает сроки высыхания строительных смесей.

Отзывы о товаре Осушитель воздуха Ballu BD40U




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Осушитель воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Ballu BD40U – это полупромышленный высокопроизводительный мобильный осушитель воздуха нового поколения, предназначенный для решения различных задач, связанных с восстановлением оптимального уровня влажности. Благодаря мощному компрессору, высокой производительности воздухообмена и использованию ударопрочного пластика для корпуса прибор можно использовать на строительных объектах для быстрой, эффективной и безопасной сушки строительных смесей, стяжек, клеев и обоев. Наличие auto swing – жалюзи для распределения потоков воздуха — предотвращает появление трещин на стяжках, повышает качество работ и в несколько раз сокращает сроки высыхания строительных смесей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Осушитель воздуха Ballu BD40U - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...