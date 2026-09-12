Осушитель воздуха Ballu BD40U

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Характеристики
Тип товара
Осушитель воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
25 641 руб.
32 070
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696645
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Ballu BD40U – это полупромышленный высокопроизводительный мобильный осушитель воздуха нового поколения, предназначенный для решения различных задач, связанных с восстановлением оптимального уровня влажности. Благодаря мощному компрессору, высокой производительности воздухообмена и использованию ударопрочного пластика для корпуса прибор можно использовать на строительных объектах для быстрой, эффективной и безопасной сушки строительных смесей, стяжек, клеев и обоев. Наличие auto swing – жалюзи для распределения потоков воздуха — предотвращает появление трещин на стяжках, повышает качество работ и в несколько раз сокращает сроки высыхания строительных смесей.
Ballu BD40U – это полупромышленный высокопроизводительный мобильный осушитель воздуха нового поколения, предназначенный для решения различных задач, связанных с восстановлением оптимального уровня влажности. Благодаря мощному компрессору, высокой производительности воздухообмена и использованию ударопрочного пластика для корпуса прибор можно использовать на строительных объектах для быстрой, эффективной и безопасной сушки строительных смесей, стяжек, клеев и обоев. Наличие auto swing – жалюзи для распределения потоков воздуха — предотвращает появление трещин на стяжках, повышает качество работ и в несколько раз сокращает сроки высыхания строительных смесей.
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