Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L
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Характеристики
Тип товара
Завеса тепловая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%6 641 руб. 8 550 руб.
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6 309 руб.
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В наличии
Код товара: 696566
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 641 руб. -22%
8 550 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х23х15
Вес, кг.
3.7
Описание товара Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L
Воздушные тепловые завесы BALLU серии S1 создают высокоскоростной воздушный поток, разделяющий окружающую среду внутри и снаружи помещения на две температурные зоны, благодаря чему в помещении поддерживается комфортная температура и при этом сберегается электроэнергия.
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Воздушные тепловые завесы BALLU серии S1 создают высокоскоростной воздушный поток, разделяющий окружающую среду внутри и снаружи помещения на две температурные зоны, благодаря чему в помещении поддерживается комфортная температура и при этом сберегается электроэнергия.
Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6641 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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