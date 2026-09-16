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Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L

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Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L - фото 2
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Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Завеса тепловая
  • Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L - фото 1
  • Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L - фото 2
  • Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L - фото 3
  • Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
6 641 руб.  8 550 руб. 

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6 309 руб. 

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В наличии
Код товара: 696566
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L
6 641 руб. -22%
8 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Завеса тепловая
Размеры в упаковке, см
50х23х15
Вес, кг.
3.7

Описание товара Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L

Воздушные тепловые завесы BALLU серии S1 создают высокоскоростной воздушный поток, разделяющий окружающую среду внутри и снаружи помещения на две температурные зоны, благодаря чему в помещении поддерживается комфортная температура и при этом сберегается электроэнергия.

Отзывы о товаре Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Завеса тепловая
Описание
Воздушные тепловые завесы BALLU серии S1 создают высокоскоростной воздушный поток, разделяющий окружающую среду внутри и снаружи помещения на две температурные зоны, благодаря чему в помещении поддерживается комфортная температура и при этом сберегается электроэнергия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6641 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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