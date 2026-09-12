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Блендер погружной беспроводной Garlyn HB-C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной беспроводной Garlyn HB-C

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Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 1
Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 2
Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 3
Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 4
Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 5
Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 6
Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 7
Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 8
Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 9
Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 10
Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 11
Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 12
Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 13
Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 14
Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 15
Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 16
Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 17
Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 18
Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
  • Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 1
  • Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 2
  • Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 3
  • Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 4
  • Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 5
  • Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 6
  • Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 7
  • Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 8
  • Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 9
  • Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 10
  • Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 11
  • Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 12
  • Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 13
  • Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 14
  • Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 15
  • Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 16
  • Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 17
  • Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 18
  • Блендер погружной беспроводной GARLYN HB-C - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695645
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Блендеры
Размеры в упаковке, см
29х28х16
Вес, кг.
2.1

Описание товара Блендер погружной беспроводной Garlyn HB-C

Погружной беспроводной блендер Garlyn HB-C - портативное устройство, с помощью которого вы сможете приготовить большое количество коктейлей, смузи, детского питания и других любимых блюд на одном заряде, где бы вы не находились. Благодаря большому количеству насадок блендер относится к устройствам 3в1 и имеет следующие функции: блендирование, измельчение, взбивание. Десять режимов работы позволяют максимально адаптировать скорость для обработки продуктов разной плотности, а плавное изменение скорости без прерывания работы экономит время и делает использование удобным. В комплектацию входят 3 универсальные насадки. Насадка-блендер отвечает за детское и спортивное питание, всевозможные смузи и супы-пюре. Насадка-венчик аккуратно взбивает сливки и яйца, а измельчитель позволяет быстро молоть жилистое мясо, твердый сыр, орехи. Состояние аккумулятора всегда под вашим контролем, ведь уровень заряда в процентах и выбранный режим отображаются на ярком ЖК-дисплее. Блендер имеет разъем USB - вы можете зарядить его даже с помощью своей машины или ноутбука, поэтому девайс идеален для использования на даче и в туристических походах. Корпус блендера и S-образный нож изготовлен из долговечной нержавеющей стали, а само устройство оснащено фирменной защитой от перегрева и перегрузок M-Pro. Даже дети могут пользоваться блендером с насадкой-измельчителем без всяких рисков - девайс не начнет свою работу, если детали закрепить не до конца.

Отзывы о товаре Блендер погружной беспроводной Garlyn HB-C




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Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Блендеры
Описание
Погружной беспроводной блендер Garlyn HB-C - портативное устройство, с помощью которого вы сможете приготовить большое количество коктейлей, смузи, детского питания и других любимых блюд на одном заряде, где бы вы не находились. Благодаря большому количеству насадок блендер относится к устройствам 3в1 и имеет следующие функции: блендирование, измельчение, взбивание. Десять режимов работы позволяют максимально адаптировать скорость для обработки продуктов разной плотности, а плавное изменение скорости без прерывания работы экономит время и делает использование удобным. В комплектацию входят 3 универсальные насадки. Насадка-блендер отвечает за детское и спортивное питание, всевозможные смузи и супы-пюре. Насадка-венчик аккуратно взбивает сливки и яйца, а измельчитель позволяет быстро молоть жилистое мясо, твердый сыр, орехи. Состояние аккумулятора всегда под вашим контролем, ведь уровень заряда в процентах и выбранный режим отображаются на ярком ЖК-дисплее. Блендер имеет разъем USB - вы можете зарядить его даже с помощью своей машины или ноутбука, поэтому девайс идеален для использования на даче и в туристических походах. Корпус блендера и S-образный нож изготовлен из долговечной нержавеющей стали, а само устройство оснащено фирменной защитой от перегрева и перегрузок M-Pro. Даже дети могут пользоваться блендером с насадкой-измельчителем без всяких рисков - девайс не начнет свою работу, если детали закрепить не до конца.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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