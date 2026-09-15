Уцененный товар Душевой гарнитур Grohe Tempesta 26406001 отличное состояние, 695640
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Цвет
хром
Диаметр ручного душа
10 см
Кол-во режимов ручного душа
2
Длина душевого шланга
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%2 255 руб. 7 516 руб.
В наличии
Код товара: 695640
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 255 руб. -70%
7 516 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевой гарнитур
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Цвет
хром
Диаметр ручного душа
10 см
Кол-во режимов ручного душа
2
Длина душевого шланга
150
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
765
Описание товара Уцененный товар Душевой гарнитур Grohe Tempesta 26406001 отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние
Комплектность: коробка, лейка, шланг, крепление, документация
Спецификация:
- Комплектация: лейка, шланг для душа
- Материал: пластик
- Форма: круглая
- Стандарт подводки, в дюймах: 1/2
- Покрытие: хромированное
- Цвет лейки: белый, хром
- Количество режимов лейки: 2
- Ширина лейки, в сантиметрах: 10
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Бренд
Тип товара
Душевой гарнитур
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Цвет
хром
Диаметр ручного душа
10 см
Кол-во режимов ручного душа
2
Длина душевого шланга
150
Страна производитель
Германия
Внешний вид: отличное состояние
Комплектность: коробка, лейка, шланг, крепление, документация
Спецификация:
- Комплектация: лейка, шланг для душа
- Материал: пластик
- Форма: круглая
- Стандарт подводки, в дюймах: 1/2
- Покрытие: хромированное
- Цвет лейки: белый, хром
- Количество режимов лейки: 2
- Ширина лейки, в сантиметрах: 10
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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