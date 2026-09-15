Солнцезащитные очки детские Nike NKFV2401 Matte Black (2V24015417010)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки детские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 070 руб.
В наличии
Код товара: 694146
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 070 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки детские
Размер заушника
130 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
зеленый
Цвет оправы
черный
Размер линз
54
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Солнцезащитные очки детские Nike NKFV2401 Matte Black (2V24015417010)
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки детские
Размер заушника
130 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
зеленый
Цвет оправы
черный
Размер линз
54
Страна производитель
Китай
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Солнцезащитные очки детские Nike NKFV2401 Matte Black (2V24015417010) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5070 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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