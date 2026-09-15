Уцененный товар Душевая система ABBER Wasser Kreis AF8150RG роз. золото уцененный, 693310
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка, потертости, нет инструкции)
Цвет
розовое золото
Диаметр верхнего душа, мм
270
Диаметр ручного душа, мм
200
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Скрытый монтаж
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%26 370 руб. 87 900 руб.
В наличии
Код товара: 693310
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
26 370 руб. -70%
87 900 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая система
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка, потертости, нет инструкции)
Цвет
розовое золото
Диаметр верхнего душа, мм
270
Диаметр ручного душа, мм
200
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Функция Тропический дождь
есть
Скрытый монтаж
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х52х20
Вес, кг.
12
Описание товара Уцененный товар Душевая система ABBER Wasser Kreis AF8150RG роз. золото уцененный
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, душевой шланг, душевая лейка, верхний тропический душ, крепления, декор накладка 2шт, смеситель, термостат
Спецификация:
- Цвет: Розовое золото
- Материал: Латунь
- Вес: 12 кг
- Монтаж: Встраиваемый
- Форма верхнего душа: Круглая
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Бренд
Тип товара
Душевая система
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка, потертости, нет инструкции)
Цвет
розовое золото
Диаметр верхнего душа, мм
270
Диаметр ручного душа, мм
200
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Функция Тропический дождь
есть
Скрытый монтаж
да
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, душевой шланг, душевая лейка, верхний тропический душ, крепления, декор накладка 2шт, смеситель, термостат
Спецификация:
- Цвет: Розовое золото
- Материал: Латунь
- Вес: 12 кг
- Монтаж: Встраиваемый
- Форма верхнего душа: Круглая
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Уцененный товар Душевая система ABBER Wasser Kreis AF8150RG роз. золото уцененный - стоимость товара 26370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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