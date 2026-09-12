Top.Mail.Ru
Миксер с чашей Leonord LE-1740 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Миксер с чашей Leonord LE-1740

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Миксер с чашей Leonord LE-1740 - фото 1
Миксер с чашей Leonord LE-1740 - фото 2
Миксер с чашей Leonord LE-1740 - фото 3
Миксер с чашей Leonord LE-1740 - фото 4
Миксер с чашей Leonord LE-1740 - фото 5
Миксер с чашей Leonord LE-1740 - фото 6
Миксер с чашей Leonord LE-1740 - фото 7
Миксер с чашей Leonord LE-1740 - фото 8
Миксер с чашей Leonord LE-1740 - фото 9
Миксер с чашей Leonord LE-1740 - фото 10
Миксер с чашей Leonord LE-1740 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Цвет
белый
Мощность, Вт
600
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4 л
  • Миксер с чашей Leonord LE-1740 - фото 1
  • Миксер с чашей Leonord LE-1740 - фото 2
  • Миксер с чашей Leonord LE-1740 - фото 3
  • Миксер с чашей Leonord LE-1740 - фото 4
  • Миксер с чашей Leonord LE-1740 - фото 5
  • Миксер с чашей Leonord LE-1740 - фото 6
  • Миксер с чашей Leonord LE-1740 - фото 7
  • Миксер с чашей Leonord LE-1740 - фото 8
  • Миксер с чашей Leonord LE-1740 - фото 9
  • Миксер с чашей Leonord LE-1740 - фото 10
  • Миксер с чашей Leonord LE-1740 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692980
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Цвет
белый
Мощность, Вт
600
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Вращение чаши
да
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4 л
Насадки
венчики для взбивания, насадки для замешивания теста
Измельчитель
нет
Размеры в упаковке, см
33х23х23
Вес, кг.
2.7

Описание товара Миксер с чашей Leonord LE-1740

Миксер Leonord LE-1740 (106909) обладает мощностью 600 Вт и подходит для смешивания и взбивания продуктов. Он оснащён пятью скоростными режимами, включая режим TURBO.

Отзывы о товаре Миксер с чашей Leonord LE-1740




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Цвет
белый
Мощность, Вт
600
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Вращение чаши
да
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1
Материал чаши
нержавеющая сталь
Развернуть
Объем чаши, л
4 л
Насадки
венчики для взбивания, насадки для замешивания теста
Измельчитель
нет
Описание
Миксер Leonord LE-1740 (106909) обладает мощностью 600 Вт и подходит для смешивания и взбивания продуктов. Он оснащён пятью скоростными режимами, включая режим TURBO.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер с чашей Leonord LE-1740 - стоимость товара 3350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...