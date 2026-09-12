Миксер с чашей Leonord LE-1740
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Цвет
белый
Мощность, Вт
600
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4 л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692980
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Цвет
белый
Мощность, Вт
600
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Вращение чаши
да
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4 л
Насадки
венчики для взбивания, насадки для замешивания теста
Измельчитель
нет
Размеры в упаковке, см
33х23х23
Вес, кг.
2.7
Описание товара Миксер с чашей Leonord LE-1740
Миксер Leonord LE-1740 (106909) обладает мощностью 600 Вт и подходит для смешивания и взбивания продуктов. Он оснащён пятью скоростными режимами, включая режим TURBO.
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Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Цвет
белый
Мощность, Вт
600
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Вращение чаши
да
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1
Материал чаши
нержавеющая сталь
Развернуть
Объем чаши, л
4 л
Насадки
венчики для взбивания, насадки для замешивания теста
Измельчитель
нет
Миксер Leonord LE-1740 (106909) обладает мощностью 600 Вт и подходит для смешивания и взбивания продуктов. Он оснащён пятью скоростными режимами, включая режим TURBO.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: с чашей, с металлической чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: с чашей, с металлической чашей
Миксер с чашей Leonord LE-1740 - стоимость товара 3350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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