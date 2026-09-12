Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692812
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Утюг Philips DST3041/30 обладает мощностью 2600 Вт. Благодаря этому он быстро нагревается и готов к работе. По всему периметру керамической подошвы выполнены отверстия. За счет этого пар равномерно распределяется по поверхности, охватывает большую площадь ткани. Это упрощает процесс глажения. При помощи тумблера на ручке можно настроить режим работы прибора. Постоянная подача пара интенсивностью 40 г/мин позволяет лучше разглаживать сильные заломы. Кнопка на ручке Philips DST3041/30 активирует паровой удар мощностью 200 г/мин. Благодаря ему пар проникает глубоко в ткань, убирает жесткие складки. Противокапельная система препятствует протеканию воды при глажении на низкой температуре. Для ухода за одеждой на плечиках предусмотрена функция вертикального отпаривания. Слайдер очистки от накипи позволяет заливать обычную воду в резервуар емкостью 300 мл. Функция очистки борется с накипью и известковым налетом.
Утюг Philips DST3041/30 обладает мощностью 2600 Вт. Благодаря этому он быстро нагревается и готов к работе. По всему периметру керамической подошвы выполнены отверстия. За счет этого пар равномерно распределяется по поверхности, охватывает большую площадь ткани. Это упрощает процесс глажения. При помощи тумблера на ручке можно настроить режим работы прибора. Постоянная подача пара интенсивностью 40 г/мин позволяет лучше разглаживать сильные заломы. Кнопка на ручке Philips DST3041/30 активирует паровой удар мощностью 200 г/мин. Благодаря ему пар проникает глубоко в ткань, убирает жесткие складки. Противокапельная система препятствует протеканию воды при глажении на низкой температуре. Для ухода за одеждой на плечиках предусмотрена функция вертикального отпаривания. Слайдер очистки от накипи позволяет заливать обычную воду в резервуар емкостью 300 мл. Функция очистки борется с накипью и известковым налетом.
Утюг Philips DST3041/30 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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