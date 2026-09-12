Парогенератор Philips GC7842/40 PerfectCare Compact
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Парогенераторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692224
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Парогенераторы
Длина сетевого шнура
1.8
Длина шланга для пара
1.6
Дополнительный цвет
белый
Мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
1.5
Основной цвет
красный
Паровой удар
да
Парогенератор
да
Прочее
защита от накипи
Расход при паровом ударе, г./мин.
400
Страна производства
Китай
Функции и особенности
индикатор включения, индикатор готовности работы, индикация необходимости очистки от накипи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х33х22
Вес, кг.
7
Описание товара Парогенератор Philips GC7842/40 PerfectCare Compact
Благодаря мощной постоянной подаче пара обеспечивается быстрое глажение, а наша технология OptimalTEMP избавляет от необходимости регулировки температуры. Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения.
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Бренд
Тип товара
Парогенераторы
Длина сетевого шнура
1.8
Длина шланга для пара
1.6
Дополнительный цвет
белый
Мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
1.5
Основной цвет
красный
Паровой удар
да
Парогенератор
да
Прочее
защита от накипи
Расход при паровом ударе, г./мин.
400
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Страна производства
Китай
Функции и особенности
индикатор включения, индикатор готовности работы, индикация необходимости очистки от накипи
Страна производитель
Китай
Благодаря мощной постоянной подаче пара обеспечивается быстрое глажение, а наша технология OptimalTEMP избавляет от необходимости регулировки температуры. Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, с бойлером
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, с бойлером
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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