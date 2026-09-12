Top.Mail.Ru
Аэрогриль Philips HD9285/93 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аэрогриль Philips HD9285/93

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аэрогриль Philips HD9285/93 - фото 1
Аэрогриль Philips HD9285/93 - фото 2
Аэрогриль Philips HD9285/93 - фото 3
Аэрогриль Philips HD9285/93 - фото 4
Аэрогриль Philips HD9285/93 - фото 5
Аэрогриль Philips HD9285/93 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
7.2
Мощность
2000
Цвет
черный
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Philips HD9285/93 - фото 1
  • Аэрогриль Philips HD9285/93 - фото 2
  • Аэрогриль Philips HD9285/93 - фото 3
  • Аэрогриль Philips HD9285/93 - фото 4
  • Аэрогриль Philips HD9285/93 - фото 5
  • Аэрогриль Philips HD9285/93 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692221
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
7.2
Мощность
2000
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
30х33х41 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х39х38
Вес, кг.
7.4

Описание товара Аэрогриль Philips HD9285/93

Аэрогриль Philips — это современное кухонное устройство, которое сочетает в себе функции традиционной духовки и фритюрницы, обеспечивая быструю и здоровую готовку. Этот аэрогриль, весом 6,25 кг, имеет мощность 2000 Вт и оснащен надежным нагревательным элементом типа ТЭН. Он предлагает широкие возможности кулинарных экспериментов, благодаря регулировке температуры от 40 °C до 200 °C. Удобное сенсорное управление позволяет легко устанавливать нужные параметры и таймер, а функция поддержания тепла сохранит блюдо горячим до момента подачи. Эргономичный и стильный черный дизайн устройства гармонично впишется в интерьер любой кухни. Объем камеры в 7,2 литра позволяет готовить большие порции для всей семьи. Изготовленный в Китае, аэрогриль Philips сочетает в себе качество и передовые технологии, обеспечивая легкость использования и замечательный кулинарный результат каждый раз. Его универсальность и эффективность делают его незаменимым помощником для всех, кто ценит вкусную и здоровую пищу.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Philips HD9285/93




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
7.2
Мощность
2000
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
30х33х41 см
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Philips — это современное кухонное устройство, которое сочетает в себе функции традиционной духовки и фритюрницы, обеспечивая быструю и здоровую готовку. Этот аэрогриль, весом 6,25 кг, имеет мощность 2000 Вт и оснащен надежным нагревательным элементом типа ТЭН. Он предлагает широкие возможности кулинарных экспериментов, благодаря регулировке температуры от 40 °C до 200 °C. Удобное сенсорное управление позволяет легко устанавливать нужные параметры и таймер, а функция поддержания тепла сохранит блюдо горячим до момента подачи. Эргономичный и стильный черный дизайн устройства гармонично впишется в интерьер любой кухни. Объем камеры в 7,2 литра позволяет готовить большие порции для всей семьи. Изготовленный в Китае, аэрогриль Philips сочетает в себе качество и передовые технологии, обеспечивая легкость использования и замечательный кулинарный результат каждый раз. Его универсальность и эффективность делают его незаменимым помощником для всех, кто ценит вкусную и здоровую пищу.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль Philips HD9285/93 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...