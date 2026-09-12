Кофемашина Philips EP3321/40
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Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
3
Подогрев чашек
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692206
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
3
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
нет
Таймер
нет
Встроенная программа самоочистки
Нет
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х47х28
Вес, кг.
9.9
Описание товара Кофемашина Philips EP3321/40
Кофемашина автоматическая Philips EP3321/40 оснащена резервуаром для воды с вместительностью 1.8 л, который позволит приготовить несколько порций горячих напитков без необходимости его наполнения водой. Для приготовления можно использовать как зерновой, так и молотый кофе. Насыщенный вкус и аромат напитка гарантирует давление помпы 15 Бар. Встроенный капучинатор позволит дополнить напиток пышной молочной пенкой. Кофемашина Philips EP3321/40 поддерживает одновременное приготовление двух чашек кофе. Диспенсер можно отрегулировать по высоте, чтобы подстроить его под размер чашек.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
3
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
нет
Развернуть
Таймер
нет
Встроенная программа самоочистки
Нет
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
12
Страна производитель
Китай
Кофемашина автоматическая Philips EP3321/40 оснащена резервуаром для воды с вместительностью 1.8 л, который позволит приготовить несколько порций горячих напитков без необходимости его наполнения водой. Для приготовления можно использовать как зерновой, так и молотый кофе. Насыщенный вкус и аромат напитка гарантирует давление помпы 15 Бар. Встроенный капучинатор позволит дополнить напиток пышной молочной пенкой. Кофемашина Philips EP3321/40 поддерживает одновременное приготовление двух чашек кофе. Диспенсер можно отрегулировать по высоте, чтобы подстроить его под размер чашек.
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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