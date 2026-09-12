Пылесос садовый RBV3000CESV 5133002190 Ryobi
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Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
электрический
Мешок для мусора в комплекте
есть
Объем мешка для мусора
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691543
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
электрический
Мешок для мусора в комплекте
есть
Мощность электрического двигателя
3000
Объем мешка для мусора
45
С функцией измельчения
да
Способ транспортировки
ручной
С функцией пылесоса
да
Питание электрического двигателя
сеть
Ширина, см
37
Высота, см
31.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х37х32
Вес, кг.
6.57
Описание товара Пылесос садовый RBV3000CESV 5133002190 Ryobi
Пылесос Ryobi RBV3000CESV 5133002190 - электрический прибор для уборки садового мусора на приусадебных участках. Изогнутая рукоятка способствует удобству при эксплуатации. Благодаря колесикам на сопле пылесос легко передвигается по поверхности, обеспечен наилучший результат при всасывании.
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Бренд
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
электрический
Мешок для мусора в комплекте
есть
Мощность электрического двигателя
3000
Объем мешка для мусора
45
С функцией измельчения
да
Способ транспортировки
ручной
С функцией пылесоса
да
Питание электрического двигателя
сеть
Ширина, см
37
Высота, см
31.5
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Страна производитель
Китай
Пылесос Ryobi RBV3000CESV 5133002190 - электрический прибор для уборки садового мусора на приусадебных участках. Изогнутая рукоятка способствует удобству при эксплуатации. Благодаря колесикам на сопле пылесос легко передвигается по поверхности, обеспечен наилучший результат при всасывании.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
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